19.05.2019, PP Unterfranken



Radfahrer stürzt und erleidet tödliche Verletzungen

RÖTHLEIN/HEIDENFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Sonntagnachmittag stürzte ein 58-jähriger Radfahrer und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls.

Gegen 14:50 Uhr befand sich ein 58-Jähriger am „autofreien Sonntag“ mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße SW1 von Heidenfeld her kommend in Richtung Röthlein, als er offenbar mit zu geringem Seitenabstand an einem vor ihm am Straßenrand stehenden und telefonierenden 52-jährigen Radfahrer vorbeizufahren versuchte. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem anderen Mann. Dadurch verlor der 58-jährige Landkreisbewohner das Gleichgewicht und stürzte. Durch den Aufprall mit dem Kopf auf der Fahrbahn zog sich der Radler, der keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Dort verstarb der Mann wenig später.



Die Polizeiinspektion Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zu den Umständen, die zu dem Unfall geführt haben.