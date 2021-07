13.07.2021, PP Schwaben Süd/West



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

Wir suchen für das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Sachgebiet Einsatztechnik in Kempten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Wagenpfleger/in (m/w/d) in Vollzeit (befristet für zunächst zwei Jahre) in der Entgeltgruppe 3 TV-L.