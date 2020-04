15.04.2020, PP Schwaben Süd/West



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd / West - Bachelor bzw. Diplom-Ingenieur (FH) (m/w/d) der Fachrichtungen Elektro- und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik oder Technische Informatik

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sucht am Standort Kempten zum nächstmöglichen Termin eine/n Bachelor bzw. Diplom-Ingenieur (FH) (m/w/d) der oben genannten Fachrichtungen. Die Stellenausschreibung richtet sich gerne auch an Berufsanfänger. Bei bereits verbeamteten Bewerbern wird eine abgeschlossene Qualifikationsprüfung der dritten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik vorausgesetzt.