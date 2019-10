14.10.2019, PP Schwaben Süd/West



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West - IuK-Techniker (m/w/d)

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Sachgebiet Einsatztechnik am Standort Kempten einen



Beamten der 2. Qualifikationsebene, Beamter technischer Dienst (m/w/d) oder



Tarifbeschäftigten, Techniker für Informations- und Kommunikationstechnik (m/w/d).



Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit (Entgeltgruppe 8 TV-L, ggf. spätere Übernahme in das Beamtenverhältnis in der 2. Qualifikaitonsebene - ehemals mittlerer Dienst)



Bewerbungsschluss: 08.11.2019



Bewerbung an: pp-sws.bewerbung[at]polizei.bayern.de