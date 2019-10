09.10.2019, PP Schwaben Süd/West



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West - Bürokraft (m/w/d)

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, Sachgebiet PV 2 (Personal), sucht am Dienstort Kempten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bürokraft (m/w/d) in Vollzeit. (zunächst befristet für ein Jahr, Entgeltgruppe 5 TV-L)



Bewerbungsschluss: 08.11.2019



Bewerbung an: pp-sws.bewerbung[at]polizei.bayern.de