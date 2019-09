10.09.2019, PP Schwaben Süd/West



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West - Elektroniker (m/w/d)

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, Sachgebiet PV 4, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen



Elektroniker (m/w/d) der Fachrichtungen Energie- und Gebäudetechnik



in der Entgeltgruppe 6 TVL.



Bewerbungsschluss ist der 27.09.2019.



Bewerbung bevorzugt per E-Mail bitte an: pp-sws.bewerbung[at]polizei.bayern.de