08.07.2019, PP Schwaben Süd/West



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West - Sachbearbeiter im Bereich Waffen- und Einsatzmittel sowie Schutzausstattung (w/m/d)

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit (20,05 Std) bei der Polizei Neu-Ulm (zunächst befristet für ein Jahr) in der Entgeltgruppe 5 TVL.



Bewerbungsschluss ist der 26.07.2019.



Bewerbung an: pp-sws.bewerbung[at]polizei.bayern.de