17.10.2021, PP Schwaben Süd/West



Verkehrsunfall

DIETMANNSRIED. Am Abend des 17.10.2021, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße OA 19 zwischen Dietmannsried und Ittelsburg zu einem Verkehrsunfall.

Auf Höhe des Weilers Eichholz kam ein 35-jähriger Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Kleinwagen frontal gegen einen Baum.

Da der Pkw nach dem Aufprall in Brand geriet, wurden die Feuerwehren Dietmannsried und Schrattenbach alarmiert.

Der Fahrzuglenker wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall völlig zerstört und wurde abtransportiert.

Die Unfallursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Kreisstraße war für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt. (VPI Kempten)



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).