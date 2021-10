05.10.2021, PP Schwaben Süd/West



Hilfeleistung mit Folgen



LEIPHEIM. Einer zivilen Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm ist am Montagnachmittag auf der A 8 bei Leipheim ein SUV aufgefallen, dessen Unterbodenschutz während der Fahrt auf der Fahrbahn streifte. Um den Fahrer darauf hinzuweisen und um die Gefahr für den übrigen Verkehr durch sich lösende Teile zu beseitigen, wurde er zur Autobahnausfahrt gelotst. Noch bevor die Polizeibeamten dem 23-jährigen Kraftfahrer ihre Feststellung mitteilen konnte gab dieser an, dass er zum Zwecke einer Überführungsfahrt die Kennzeichen eines anderen Pkw an diesem angebracht habe. Da hier der Verdacht mehrerer Straftaten, u.a. Urkundenfälschung, vorlag, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt des nicht zugelassenen Pkw wurde unterbunden.

(VPI Neu-Ulm)





Einbruch in Bauwagen



MEMMENHAUSEN. Bislang unbekannte Täter sind im Verlauf der vergangenen Tage in einen Bauwagen in der Zusamstraße eingebrochen. Der Bauwagen, der als „Bude“ bezeichnet wird, ist innen ausgebaut und dient als Treffpunkt für die Dorfjugend. Die Täter zwickten zwei Vorhängeschlösser auf und gelangte so in das Innere. Anschließend entwendeten sie Bargeld sowie eine Musikanlage und zerdepperten Getränkeflaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0.

(PI Krumbach)





Vorrang eines Fahrzeuges missachtet



THANNHAUSEN. Ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand am heutigen Dienstag gegen 05.00 Uhr in der Edmund-Zimmermann-Straße. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach links in die Fritz-Kieninger-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegen kommenden Pkw. Bei der Kollision blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

(PI Krumbach)



Sachbeschädigung



ICHENHAUSEN. In dem Zeitraum vom 02.10.2021, 14.00 Uhr bis 03.10.2021, 23.59 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter die Verglasung der Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes in der Alois-Probst-Straße beschädigt. Der Täter verursachte einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

(PI Günzburg)





Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr



GÜNZBURG. Ein unbekannter Täter entfernte gestern in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 19.35 Uhr an einem in der Albert-Höfer-Straße abgestellten Pkw-Anhänger unter anderem den zur Sicherung des Anhängers angebrachten Unterlegkeil und löste die Feststellbremse. Daraufhin rollte der Anhänger auf der abschüssigen Straße quer über die Fahrbahn. Nach etwa zehn Meter kam der Anhänger an einer Böschung bzw. einem Baum zum Stillstand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist kein Sachschaden entstanden. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer die Sicherungen an dem Anhänger entfernt und diesen zum Rollen gebracht hat, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, zu melden.

(PI Günzburg)





Unfallflucht



ICHENHAUSEN. Der Polizei wurde gestern mitgeteilt, dass am vergangenen Sonntag gegen 18.00 Uhr drei weibliche Radfahrer im Alter von 12, 14 und 18 Jahren die Günzburger Straße befuhren. Unmittelbar vor der Zufahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes stürzte die 14 Jährige alleinbeteiligt. Als sie wieder auf ihr Fahrrad stieg und weiterfahren wollte hielt neben ihr ein Pkw an. Nachdem der Pkw-Fahrer sich erkundigt hatte, ob alles in Ordnung ist und ihm dies bestätigt wurde, setzte er seine Fahrt fort. Dabei übersah er einen 12 Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Günzburger Straße überqueren wollte und streifte mit seinem Pkw das Fahrrad des 12 Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Pkw-Fahrer machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

(PI Günzburg)





Verkehrsunfall mit einem Verletzten.



GÜNZBURG. Am frühen gestrigen Abend fuhr der 85-jährige Fahrer eines Pkws in der Ichenhauser Straße auf einen vorausfahrenden Pkw auf, welcher von einem 42 Jährigen gefahren wurde. Der 42 Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

(PI Günzburg)





Verkehrsunfall mit Sachschaden



ICHENHAUSEN. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gestern Mittag auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Marktstraße rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie einen Pkw, dessen Fahrer in diesem Moment von der Marktstraße auf diesen Parkplatz einfuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß bei welchem ein Sachschaden in Höhe von mehr als 5000 Euro entstand.

(PI Günzburg)