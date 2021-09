11.09.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Günzburg vom 11. September 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Günzburg, Krumbach und Burgau, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Fahren ohne Fahrerlaubnis



JETTINGEN-SCHEPPACH. Am 11.09.2021, um 00:07 Uhr, wurde ein Kleintransporter mit Anhänger, auf der Rastanlage Burgauer See, an der BAB A8 durch eine Streife der APS Günzburg kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle händigte der 26-jährige Fahrer einen Führerschein mit der Fahrerlaubnisklasse B aus. Zum Führen der Fahrzeugkombination wäre jedoch eine Fahrerlaubnis der Klasse BE erforderlich gewesen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 26-Jährigen wird Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (APS Günzburg)





Verkehrsunfall im Baustellenbereich



NEU-ULM. Am 10.09.2021, um 17:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines Wohnmobils die BAB A7 in Fahrtrichtung Füssen. Im Baustellenbereich, vor dem Autobahndreieck Hittistetten, benutzte er den linken von zwei Fahrstreifen. Da sein Fahrzeug die maximale Fahrzeugbreite von 2 Metern deutlich überschritt, was durch Verkehrszeichen am Beginn der Baustelle angekündigt ist, kam es zu einer Streifkollision mit einem Sattelzug, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Hierdurch wurde der rechte Außenspiegel des Wohnmobils beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Am Sattelzug entstand kein Schaden.

(APS Günzburg)



Verkehrsunfall mit Personenschaden



RETTENBACH. Ein 72 jähriger PKW Fahrer befuhr am Freitag, den 10.09.2021 gegen 08:15 Uhr, die Hauptstraße in Rettenbach und wollte nach links auf die ST 2028 abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden PKW, der von einem 65 jährigen Mann gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der PKW des 65 jährigen durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht und in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW. Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten sich zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser begeben. An zwei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, wobei sich der Gesamtschaden auf ca. 20000 Euro beläuft. (PI Burgau)





Fahrradsturz



KRUMBACH. Am Freitag kam es gegen Mitternacht zum Sturz eines 32-jährigen, unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrradfahrers, welcher auf der Kneippstraße fuhr und an der Kreuzung zur Burgauer Straße nach rechts in nördliche Richtung einbog. Hierbei befuhr er den Gehweg und prallte direkt nach einer dortigen Kurve gegen eine abgestellte Mülltonne. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Einen Helm hatte der Fahrer getragen. Sein parallel mitfahrender Begleiter, welcher auf der Straße fuhr, wurde durch den Sturz nicht beeinträchtigt. ( PI Krumbach )



Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort



KRUMBACH. Am späten Freitagabend ging bei der Polizei Krumbach die Mitteilung über eine Unfallflucht ein. Demnach habe ein Pkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Michael-Faist-Straße ein geparktes Fahrzeug angefahren, wäre ausgestiegen und habe sich den Schaden an den Fahrzeugen angesehen. Dann sei der Fahrer jedoch eingestiegen und einfach in Richtung Stadtmitte davon gefahren. Das flüchtige Fahrzeug konnte durch eine Streife der Polizei Krumbach in Waltenhausen jedoch festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde ein 19-jähriger Pkw-Lenker als Verursacher festgestellt. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. ( PI Krumbach )





Motorradunfall



BALZHAUSEN. Am Freitag gegen 12.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die St2525 von Memmenhausen kommend in Richtung Balzhausen. Kurz nach einer dortigen Kuppe kollidierte er mit einem Traktor, welcher aus einem Feldweg über die Fahrbahn in die Gegenrichtung abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der 72-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Am Traktor entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro, am Motorrad entstand ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro. ( PI Krumbach )





Auffahrunfall



URSBERG. Am Freitag, kurz vor Mittag, befuhr ein Pkw-Fahrer die B 300, Ortsumfahrung Thannhausen. Er wollte auf Höhe Ursberg nach rechts in Richtung Krumbach abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der nachfolgende Pkw-Lenker zu spät und fuhr noch leicht auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Verletzt wurde niemand. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. ( PI Krumbach)