11.09.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Lindau vom 11. September 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Lindau und Lindenberg sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).



Sachbeschädigung an Kapelle

WEILER. In der Nacht vom 09.09.2021 zum 10.09.2021 wurde an einer Kapelle am Kirchplatz eine Fensterscheibe beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten Kontakt mit der Polizei Lindenberg unter der Tel.: 08381/9201-0 aufzunehmen. (PI Lindenberg)





Traktor streift PKW und flüchtet

OBERREUTE. Am Vormittag des 10.09.2021 kam es auf der Gemeindestraße „Zum Mühlweiher“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite wich die 58-jährige PKW-Fahrerin der entgegenkommenden Zugmaschine zunächst aus. Noch ehe sie vollständig Platz schaffen konnte, fuhr der Traktor an ihr vorbei, streifte ihren PKW auf Höhe der linken Hinterachse und fuhr anschließend weiter. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000,00 EUR. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen roten Traktor, welcher mit zwei jungen, männlichen Personen besetzt war. Die Polizei bittet Passanten, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, Kontakt mit der Polizei Lindenberg unter der 08381/9201-0 aufzunehmen. (PI Lindenberg)





Betrunken Fahrrad gefahren

LINDENBERG. Am 11.09.2021, gegen 00:30 Uhr, erschien ein 22-jähriger Mann stark alkoholisiert auf der Dienststelle der PI Lindenberg. Die Anfahrt zur Polizei bewältigte der Mann mit einem Fahrrad. Ein daraufhin freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Nach einer Blutentnahme erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (PI Lindenberg)