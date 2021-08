10.08.2021, PP Schwaben Süd/West



Erneute großangelegte Suchaktion nach vermisster 85-Jährigen

ELCHINGEN / THALFINGEN. Der Aufenthalt der seit dem 22.07.2021 vermissten 85-jährigen Christel VOGT bleibt weiter ungeklärt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden von der KPI Neu-Ulm übernommen. Bisher wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Spürhunden, Booten und einer großes Anzahl an Einsatzkräften durchgeführt. Ergänzend hierzu werden nun morgen, am 11.08.2021 weitere Wald- und Grünflächen im Bereich Thalfingen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei abgesucht. Aufgrund der Tatsache, dass keinerlei Hinwendungsorte bekannt sind und Thalfingen von dichten Wäldern umgeben ist, werden hierbei insbesondere auch schwer zugängliche Bereiche abgesucht. Im Weiteren wird die Bevölkerung mit einer Flyeraktion nochmals um Hinweise gebeten.

(KPI Neu-Ulm)



