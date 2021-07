30.07.2021, PP Schwaben Süd/West



Schwerer Verkehrsunfall im Baustellenbereich

MARKTOBERDORF. Am 30.07.2021 gegen 02:15 Uhr fuhr ein 60-jähriger-Bauarbeiter mit einem Pkw im Baustellenbereich der B12 zwischen AS Geisenried und AS Altdorf.

Nach ersten Ermittlungen fiel der Bauarbeiter während der Fahrt in einen Sekundenschlaf, sodass er ungebremst gegen einen abgestellten Lkw fuhr. Durch den Zusammenstoß zog sich der Pkw-Fahrer schwere Verletzungen zu. Er kam mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Der Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel. (PI Marktoberdorf)





