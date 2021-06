16.06.2021, PP Schwaben Süd/West



Verdacht auf einen sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige | Zeugenaufruf

LEIPHEIM. In Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff auf eine 19-jährige, geistig behinderte Frau am Freitagabend wird dringend ein Zeuge gesucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Frau in Begleitung von zwei Männern in der Nähe der Donaubrücke nahe des Schützenhauses in Leipheim. Eine fortgeführte sexuelle Belästigung der 19-Jährigen durch die beiden Männer wurde wohl durch einen Spaziergänger verhindert. Die Männer hatten sich wohl entfernt, als der Spaziergänger auf die Situation zuging.



Die Polizei bittet Personen, die am Freitag (11.06.2021) zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr dort unterwegs waren und entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm zu melden (0731/8013-0).













Bezugsmeldung vom 15.06.2021



Verdacht eines sexuellen Übergriffs auf 19-Jährige



LEIPHEIM. Am Freitagabend (11.06.2021) kam es zu polizeilichen Fahndungsmaßnahmen in Leipheim, bei denen auch ein Polizeihubschrauber involviert war.



Ausschlaggebend war die Mitteilung einer Zeugin gegen 20 Uhr, wonach deren 19-jährige geistig behinderte Verwandte, zu zwei Männern in ein Auto gestiegen sei.



Im Verlauf der darauf folgenden Suchmaßnahmen wurde die 19-Jährige schließlich gegen 20.50 Uhr alleine auf der Donaubrücke angetroffen. Die 19-Jährige hatte den Einsatzkräften gegenüber angegeben, dass sie unsittlich angefasst worden sei. Da es Anhaltspunkte zur Identifizierung gab, wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.



Gegen 3 Uhr erschien ein 26-jähriger Mann aus eigenen Stücken bei der Polizeiinspektion Günzburg, welcher nunmehr als Tatverdächtiger geführt wird. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle aus entlassen.



Die Erstermittlungen führte der Kriminaldauerdienst der KriPo Memmingen. Die weiteren Ermittlungen obliegen dem zuständigen Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm.



Bei den Fahndungsmaßnahmen waren Kräfte der Polizeiinspektion Günzburg und umliegender Polizeidienststellen sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden.

(KPI Neu-Ulm)





