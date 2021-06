12.06.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Unterallgäu & Memmingen vom 12. Juni 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Memmingen, Mindelheim und Bad Wörishofen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).





Unfall nach Überholvorgang



OTTOBEUREN. Am frühen Freitagnachmittag, den 11.06.2021, befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Traktor und einem Anhänger die Staatsstraße 2011 in Fahrtrichtung Hopferbach und wollte auf Höhe der Straße nach Bibelsberg links einbiegen. Ein 73-jähriger Leichtkraftradfahrer überholte in diesem Moment zeitgleich den Traktor, wodurch es auf der Gegenfahrspur zum Zusammenstoß kam. Dadurch verletzte sich der Überholende leicht und wurde in das Klinikum Memmingen verbracht. Der Unfallschaden am Leichtkraftrad beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf ca. 3000 Euro. Der Unfallhergang wird durch die PI Memmingen noch weiter ermittelt und diese bittet unter der 08331/100-0 um Zeugenhinweise. (PI Memmingen)





Wiederholter Diebstahl von Blumentöpfen



MEMMINGEN. Seit Anfang März 2021 wurden an bislang vier verschiedenen Tagen, insgesamt acht handgefertigte Blumentöpfe vor einer Physiotherapiepraxis in der Heimertinger Straße, 87700 Memmingen (Steinheim) durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die massiven Blumentöpfe bestehen aus Edelstahl und waren zum Entwendungszeitpunkt auch bepflanzt. Die PI Memmingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der 08331/100-0. (PI Memmingen)





Betrugsmasche mit Gewinnversprechen



MEMMINGEN. Ein 64-jähriger Mann erhielt am Freitagvormittag, den 11.06.2021, einen Anruf von einem unbekannten Täter, welcher ihm einen Lottogewinn von über 30.000 Euro versprach. Zudem kündigte er einen Anruf von der zuständigen Notarin an, um das weitere Prozedere zu klären. Diese vermeintliche Notarin rief ebenfalls kurze Zeit später an, um einen Übergabetermin auszumachen. Für die Übergabe müsste der Herr jedoch Amazon-Gutscheine im Wert von 1000 Euro bereithalten. Der Mann reagierte jedoch richtig, erwarb keine solchen Gutscheine, sondern ging direkt zur Polizeiinspektion. Es kam zu keinem Übergabeversuch und es entstand auch kein Beuteschaden. (PI Memmingen)





Kollision mit Pannen-LKW



DETTINGEN/A7. Gegen Freitagmittag ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Süden, kurz nach der Anschlussstelle Dettingen, ein Verkehrsunfall mit zwei Sattelzügen. Zuvor hatte einer der beiden LKW einen technischen Defekt, weswegen er ordnungsgemäß abgesichert auf dem Seitenstreifen stand. Ein nachfolgendes Sattelgespann kam zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Pannen-LKW. Durch den Streifzusammenstoß wurde die Beifahrertüre des Verursachers herausgerissen. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Aufgrund des Trümmerfeldes musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, um die Fahrzeugteile zu entfernen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Der für die Kollision verantwortliche Lenker wurde noch vor Ort verwarnt. Die Feuerwehr Erolzheim, sowie die Autobahnmeisterei Memmingen, waren für die Absicherung und Reinigung der Fahrbahn eingesetzt.

Aufgrund jüngster Ereignisse ergeht der nochmalige Hinweis der Polizei, dass Unfallbeteiligte schnellstmöglich eine Warnweste anziehen müssen, die Gefahrenstelle ordnungsgemäß absichern und wenn möglich das Fahrzeug verlassen, um Schutz hinter einer Leitplanke zu suchen. (APS Memmingen)





Unfall mit vier leichtverletzten Personen



DIRLEWANG. Am Freitagnachmittag fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Tranktorgespann auf der Kreisstraße MN4 von Dirlewang kommend, Richtung Mindelau. Auf Höhe einer Einfahrt wollte er nach links abbiegen und setzte hierfür vorschriftsmäßig den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein hinter ihm fahrender 72-jähriger Pkw-Lenker, bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und wollte das bereits ortsauswärts fahrende Traktorgespann noch überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Traktor, welcher aufgrund dessen umstürzte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Pkw des 72-Jährigen kam abseits der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Die beiden Fahrzeuglenker, als auch deren Beifahrerinnen im Alter von 15 und 71 Jahren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden von zwei Rettungswagen und einem Notarzt versorgt. Vor Ort waren die Feuerwehren Dirlewang und Mindelheim mit insgesamt 26 Kräften. Die Kreisstraße war bis zur Bergung des Traktors für eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. (PI Mindelheim)





Motorradkontrollen Parkplatz Unteres Hart



BAD WÖRISHOFEN. Am Freitagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zusammen mit Spezialkräften der Kontrollgruppe Motorrad, von der Verkehrspolizei Kempten, anlassunabhängige Verkehrskontrollen überwiegend von Motorrädern durch. In diesem Zusammenhang wurden auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde jedoch festgestellt, dass ausschließlich die Pkw-Fahrer auf der St 2015, Höhe Parkplatz Unteres Hart, zu schnell unterwegs waren. Der negative Spitzenreiter wurde mit 101 km/h bei erlaubten 70km/h gemessen. Bei den Motorradfahrern wurden zumeist Ausrüstungsverstöße wie abgefahrene Reifen oder nicht legal angebrachte Anbauteile festgestellt. So kam es in der Gesamtzahl zu 4 Anzeigen und 14 Verwarnungen. Trotz der festgestellten Verstöße kam es durchaus zum bereichernden, fachspezifischen Erfahrungsaustausch der Polizei mit den Zweiradfahrern. (PI Bad Wörishofen)





Verhütete Trunkenheitsfahrten



BAD WÖRISHOFEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden im Gewerbepark zwei deutlich alkoholisierte Männer, im Alter von 41 und 28 Jahren, neben ihren Fahrzeugen angetroffen. Beide hatten über ein Promille, weshalb ihnen ihre Fahrzeugschlüssel abgenommen wurden, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. (PI Bad Wörishofen)