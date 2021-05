25.05.2021, PP Schwaben Süd/West



Polizei hebt Drogenbunker in Günzburg aus | 1,5 Kilogramm Heroin beschlagnahmt

GÜNZBURG. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 48-Jährigen, welcher im Verdacht steht mit Heroin im großen Stil Handel zu treiben. Im Zuge einer Durchsuchung stellten die Ermittler nun rund eineinhalb Kilogramm Heroin sicher.

Am 21.05.2021 lokalisierten Beamte sein Rauschgiftdepot, in der Drogenszene auch „Bunker“ genannt, in einem Waldstück bei Günzburg und hoben es aus. Darin befand sich rund ein halbes Kilogramm Heroin. Daraufhin durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Kripo Neu-Ulm mit Unterstützung der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm die Wohnung des Verdächtigen in Günzburg. Dort und in anderen Rauschgiftverstecken beschlagnahmten die Einsatzkräfte rund ein weiteres Kilogramm Heroin. Neben weiteren Beweismitteln fanden die Ermittler auch rund 2.500 Euro mutmaßliches Drogengeld.



In der Folge wurde von der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Haftbefehl gegen den 48-Jährigen beantragt und er wurde am Samstag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Günzburg vorgeführt. Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt einliefert.





