Schwerpunktaktion zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „sicher.mobil.leben Radfahrende im Blick“ | Bundesweiter Aktionstag am 05. Mai 2021



POLIZEIPRÄSIDIUM SCHWABEN SÜD/WEST. Am 5. Mai findet bundesweit die Schwerpunktaktion „sicher.mobil.leben Radfahrende im Blick“ statt. Auch die Dienststellen im Schutzbereich des PP Schwaben Süd/West beteiligen sich daran mit gezielten Schwerpunktkontrollen.









Im vergangenen Jahr verletzten sich bei Verkehrsunfällen im Schutzbereich des PP Schwaben Süd/West 1.683 nichtmotorisierte Zweiradfahrer (inklusive Pedelec). Acht Menschen verloren infolge schwerer Verletzungen ihr Leben.

Mit rasantem Anstieg der Verkaufszahlen im Handel, stieg insbesondere auch die Anzahl der schwerverletzten Pedelec-Fahrer stark an, im Vergleich zu 2019 sogar um 42 Prozent. Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Unfallzahlen, beteiligt sich das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in diesem Jahr an der landesweiten Schwerpunktation „Ungeschützte Verkehrsteilnehmende, insbesondere Radfahrende“ im gesamten Mai 2021 mit dem integrierten Aktionstag „sicher.mobil.leben Radfahrende im Blick“ am 05. Mai.



Gezielte Schwerpunktkontrollen werden dabei zum einen an Unfallgefahren- oder Unfallschwerpunkten, zum anderen dort wo erfahrungsgemäß viele Radler unterwegs sind, wie an den klassischen Ausflugsorten, durchgeführt. Dabei stehen nicht nur Verkehrsteilnehmer im Focus, die durch falsches Verhalten für die Radler gefährlich sein können, sondern durch der Fahrradfahrer selbst. Ziel der Schwerpunktkontrollen ist es, möglichst viele Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.



Insbesondere stehen folgende Unfallursachen im Mittelpunkt der Aktion:



• Sichtbarkeit

Nimm mich wahr! – Eine gute Erkennbarkeit von Radfahrenden ist elementar für

die Vermeidung von Gefahrensituationen. Bekleidung und Beleuchtungseinrichtungen sollten darauf ausgelegt sein.



• Rotlichtfahrten

Die rote Ampel gilt für alle! und / oder Bei Rot gilt Stopp! – Ein Zusammenstoß

bei roter Ampel kann lebensgefährlich sein, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs

ist. Das gilt auch bei eigener Rotlichtmissachtung.



• Ablenkung

Fokus auf den Verkehr! – Ob im Kraftfahrzeug, auf dem Fahrrad oder zu Fuß: Im

Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko.



• Alkohol und Drogen

Mit klarem Kopf auf Spur! – Nicht nur auf dem Fahrrad ist bei der Teilnahme am

Straßenverkehr ein klarer Kopf gefragt. Alkohol und sonstige Drogen sind damit

nicht vereinbar.



• Fahrradschutzstreifen

Schutzzonen achten! – Fahrradschutzstreifen dürfen nicht zum Parken oder Halten benutzt werden. Ausweichen auf den Schutzstreifen ist erlaubt, wenn Radfahrende nicht gefährdet werden können.

Uniformierte Fahrradstreifen im PP Schwaben Süd/West | Die Polizei bewegt sich mit den Radlern auf Augenhöhe

Auch über den Aktionstag hinweg stehen während des gesamten Monats Mai die „ungeschützten Zweiradfahrer“ stark im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit.

Mit Einführung neuer Fahrraduniformen und dem vermehrten Einsatz von Fahrradstreifen, stellt sich das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West den ansteigenden Unfallzahlen entgegen. So werden in den nächsten Monaten generell vermehrt Radstreifen in den Städten und an den Radverkehrswegen des Präsidiums unterwegs sein. Neben der Überprüfung des nichtmotorisierten Verkehrs spielt dabei auch das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer eine Rolle. Die Beamtinnen und Beamten stellen als Zweiradfahrer behinderndes oder verkehrswidriges Verhalten fest, beispielsweise Parken auf Radwegen, und können dieses den Verkehrsteilnehmern aus einer authentischen Sicht vermitteln und gegebenenfalls direkt vor Ort ahnden.







