24.04.2021



Pressemeldungen für den Landkreis Neu-Ulm vom 24. April 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und der Polizeistation Senden, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.











Bedrohung im Asylbewerberheim



NERSINGEN. Am 23.04.2021, gegen 13:30 Uhr, kam es in einer Sammelunterkunft für Asylbewerber in Nersingen zu einer Bedrohung mittels eines Messers. Hierbei drängte der 22-jährige gambische Staatsangehörige zuerst einen Mitarbeiter der Sammelunterkunft unter Zuhilfenahme einer Metallstange aus dem Gebäude. Als sich der Mann vor dem Gebäude in seinem Fahrzeug in Sicherheit bringen konnte, folgte der Bewohner diesem mit einem Küchenmesser und versuchte durch Öffnen der Fahrzeugtüre zu dem Mitarbeiter zu gelangen. Als der Versuch misslang, stieß der Gambier mit dem Messer in einen der Reifen des Pkw. Der 22-Jährige konnte durch die eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige wird nun den Haftrichter vorgeführt und erwartet ein Strafverfahren. (PI Neu-Ulm)





Betrügerische SMS-Nachrichten



NEU-ULM. Am 23.04.2021 kam es wiederholt zu Mitteilungen hinsichtlich betrügerischer SMS-Nachrichten mit dem Ziel der Installation von Schadsoftware-Programmen auf Smartphones. Bei der unter dem Begriff „Smishing“ bekannten Betrugsmasche werden SMS-Nachrichten mit dem Hinweis versandt, dass nach Warenbestellung die Sendungsverfolgung für diese aktiviert werden kann. Durch bestätigen des angefügten Links könne der Sendestatus überprüft werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm weist hiermit erneut daraufhin, dass bei Aktivierung des Links eine Schadsoftware installiert wird, die Passwörter und weitere verschlüsselte Daten der Smartphones ausspäht. Die Polizei rät daher Nachrichten von unbekannten Absendern nicht zu öffnen und etwaige Einstellungen der Sendeverfolgung von Pakten unmittelbar auf der Homepage des Zustellers einzurichten. Weitere Informationen zum Schutz vor Viren, Trojanern und ähnlichen Gefahren werden online auf der Seite der Polizei-Beratung angeboten. (PI Neu-Ulm)





Verkehrsunfallflucht



NEU-ULM. Auf einem Kundenparkplatz im Starkfeld 47 wurde am 19.04.2021, zwischen 07:30 und 17:00 Uhr, ein parkender Pkw angefahren. Anschließend hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden an dem Kleinwagen wurde auf 150 € geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass der Schaden durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken verursacht wurde. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel: 0731/8013-0 zu melden. (PI Neu-Ulm)





Unter Alkoholeinfluss gefahren



ILLERTISSEN. Beamte der Polizeiinspektion Illertissen unterzogen in der Nacht des 23.04.2021 einen Pkw im Bereich der Kreisstraße NU 9 auf Höhe Betlinshausen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde beim 56-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht eines Wertes im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Den Mann erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld. (PI Illertissen)





Die etwas andere Brotzeit



ILLERTISSEN. Am Nachmittag des 23.04.2021 stellten Beamte der Polizeiinspektion Illertissen in der Beethovenstraße zwei junge Männer fest. Beim Erblicken der Streife steckte sich ein 22-Jähriger etwas auffällig in den Mund. Nach Ansprache konnte deutlicher Marihuanageruch festgestellt werden. Zudem waren in den Mundwinkeln noch Marihuanadolden zu sehen. Letztlich konnte noch eine geringe Menge Marihauana sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Nach eigenen Angaben hatte er jedoch nur ein Hanfbonbon gelutscht. (PI Illertissen)





Unfall unter Alkoholeinfluss



KELLMÜNZ. Am Abend des 23.04.2021, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem BMW die Illertalstraße in Kellmünz. Beim Einfahren auf die Staatsstraße 2031 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Im Anschluss versuchte er über seine Unfallbeteiligung hinwegzutäuschen. Grund hierfür war seine Alkoholisierung deutlich über einem Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (PI Illertissen)





Pkw-Gespann unzulässig beladen



BUCH/EBERSBACH. Am späten Nachmittag des 23.04.2021 ging die Mitteilung über ein unzulässig beladenes Pkw-Anhängergespann ein. Das Fahrzeug konnte im Bereich Ebersbach angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrer hatte auf dem Anhänger vier Wellblechpaneele mit einer Länge von je 8,20 m geladen. Diese ragten knapp vier Meter nach hinten über die Bordwand des Hängers heraus und waren zudem unzureichend gesichert. Hierdurch schaukelte der Anhänger immer wieder gefährlich auf. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige. (PI Illertissen)





Motorradfahrer schwer verletzt



BUCH/NORDHOLZ. Am 23.04.2021 ereignete sich auf der Staatsstraße 2018 gegen 11:20 Uhr zwischen Ebersbach und Nordholz ein schwerer Verkehrsunfall. Auf Grund deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam ein 30-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier touchierte er seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeug. Hierdurch stürzte er von seinem Krad und rutschte frontal gegen einen weiteren entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (PI Illertissen)





Unfallflucht – Telefonkabel abgerissen



ALTENSTADT/ILLEREICHEN. Am frühen Nachmittag des 23.04.2021 fuhr in der Marktstraße in Illereichen ein Kipplaster beim Abladen rückwärts. Hierbei touchierte der Fahrer mit der aufgestellten Kippermulde ein quer über die Straße verlaufendes Telefonkabel, welches zerrissen wurde und im Anschluss auf die Fahrbahn hing. Daraufhin entfernte sich der Fahrer, ohne sich wie gesetzlich vorgeschrieben um die Schadensregulierung zu kümmern. Fahrer und Fahrzeug konnten mittelweile auf Grund von Zeugen ermittelt werden. Das Kabel wurde durch die Feuerwehr gesichert. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (PI Illertissen)





Sachbeschädigung an Kfz



VÖHRINGEN/ILLERZELL. Im Zeitraum zwischen dem 20.04.2021, 16:00 Uhr, und dem 21.04.2021, um 07:00 Uhr, wurde ein weißer Mercedes, der im Bereich des Zeisigwegs in Illerzell ordnungsgemäß abgestellt war, mittels eines spitzen Gegenstands durch einen bislang unbekannten Täter verkratzt. Zeugen die im Zeitraum etwas auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (PI Illertissen)





Verkehrsunfallflucht



SENDEN. Am Freitagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, parkte ein 55-Jähriger seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Senden. Als dieser wieder Zuhause ankam, bemerkte er, dass sich im Bereich der linken hinteren Fahrzeugtür mehrere Kratzer befanden. Ob der Schaden durch ein anderes Fahrzeug, ein Fahrrad oder einen Einkaufswagen entstanden ist, kann bislang noch nicht gesagt werden. Der Verursacher des Schadens meldete sich bislang nicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 07309-9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (PI Weißenhorn)