10.04.2021, PP Schwaben Süd/West



Verkehrsunfall in Neu-Ulm

NEU-ULM. Am 10.04.2021, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich auf der Memminger Straße in Neu-Ulm ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die Memminger Straße musste in Richtung Ludwigsfeld auf Grund des Verkehrsunfalls für einige Zeit komplett gesperrt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizeiinspektion Neu-Ulm befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer die Memminger Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Ludwigsfeld mit seinem Pkw auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Unmittelbar neben ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt der 55-jährige Führer eines Unimogs auf dem linken Fahrstreifen. Der Pkw-Führer wollte zwischen den Kreuzungen Memminger Straße / Europastraße und Memminger Straße / John-F.-Kennedy-Straße verbotswidriger Weise über eine durchgezogene Linie fahren um zu wenden und übersah hierbei den Unimog. Auf Grund des Fahrmanövers wurde der Pkw auf der Fahrerseite vom Unimog erfasst. Hierdurch wurde die Fahrertüre so stark deformiert, dass diese nicht mehr selbstständig zu öffnen war und die Feuerwehr Neu-Ulm zur Bergung, des im Pkw eingeklemmten Fahrzeugführers verständigt werden musste. Der Fahrzeuginsasse des unfallverursachenden Pkws wurde bei dem Verkehrsunfall an der rechten Schulter verletzt und zur weiteren Abklärung hinsichtlich der Schwere dieser Verletzung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des Unimogs blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am unfallverursachenden Pkw wurde die linke Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Am Unimog entstand ein entsprechender Sachschaden im rechten Frontbereich. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 8.000,- EUR. (PI Neu-Ulm)



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).