01.04.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Neu-Ulm vom 1. April 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und der Polizeistation Senden, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).





Lkw mit defekter Bremse unterwegs



LEIPHEIM. Bei der Verkehrskontrolle eines polnischen Lkw-Gespanns durch die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Mittwochmittag auf der Tank- und Rastanlage Leipheim (BAB 8) stellten die Kontrolleure beim Anhänger eine defekte Bremse fest. Der nun ungebremste Anhänger war mit zwei Pkws beladen, die von Spanien nach Polen transportiert werden sollten. Ferner war das digitale Kontrollgerät in dem Lkw nicht korrekt eingestellt. Der 35-jährige, polnische Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, bis er vor Ort den Bremsenmangel beheben kann.

(VPI Neu-Ulm)





Briefe aus Briefkasten entwendet – Zeugen gesucht



NEU-ULM. Am Mittwoch wurde der Polizei Neu-Ulm zur Mittagszeit mitgeteilt, dass eine männliche Person in die Briefkästen im Bereich der Sandstraße 10 schaut. Augenscheinlich hat diese Person auch Briefe aus den Briefkästen gezogen und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen bzw. mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm, Tel. 0731/8013-0 zu melden.

(PI Neu-Ulm)





Marihuana in der Hosentasche



NEU-ULM. Am Mittwoch, gegen 14:20 Uhr befand sich eine Zivilstreife in der Wallstraße. Als eine männliche Person am Fahrzeug vorbeilief, konnte starker Marihuanageruch wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden in der Hosentasche 2 Gramm Marihuana festgestellt. Den 33-Jähringen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetzes.

(PI Neu-Ulm)





Diebstahl von Katalysatoren



ILLERBERG. In der Zeit zwischen Samstag und Mittwoch entwendete ein unbekannter Täter in der Heerstraße bei einer Kfz-Werkstätte zwei Katalysatoren. Diese waren in abgemeldeten Fahrzeugen verbaut und wurden professionell abgeflext. Der Beuteschaden beträgt etwa 350 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

(PI Illertissen)





Verkehrsunfälle



VÖHRINGEN. Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit einem Fahrzeuggespann von der Anschlussstelle Vöhringen kommend auf der Kreisstraße NU 14 in Richtung Weißenhorn. Aus noch ungeklärter Ursache kuppelte sich der Anhänger von dem Pkw ab und rollt unkontrolliert in den Gegenverkehr. Ein 55-jähriger Mann konnte mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen, so dass es zu einer Kollision kam. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

(PI Illertissen)



UNTERROTH. Gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter auf einem elektrisch betriebenen Rollstuhlfahrrad auf der Oberrother Straße in Richtung Süden. Im Kreisverkehr lehnte sich die Tochter so weit nach rechts, dass die Mutter mit dem Fahrrad gegen den Bordstein fuhr und dabei umkippte. Durch den Sturz verletzte sich die Mutter leicht. Sie wurde zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

(PI Illertissen)





Unfallflucht



VÖHRINGEN. Gestern Mittag gegen 11.50 Uhr fuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Ulmer Straße in Richtung Norden. Nachdem sie nach links in die Hirschstraße einbiegen wollte, gab die Radfahrerin Handzeichen und fuhr zur Fahrbahnmitte. Ein Pkw, der unmittelbar hinter der Frau fuhr, überholte die Radlerin noch links. Beim Wiedereinscheren streifte der Pkw das Fahrrad. Die Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

(PI Illertissen)



ILLERTISSEN. Gestern Vormittag gegen 09.30 Uhr fuhr ein grauer Pkw von einer Grundstücksdurchfahrt auf die Hauptstraße in Richtung Osten aus. Bei dem Abbiegevorgang touchierte das Fahrzeug einen Pkw, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand stand. Ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, setzte der Fahrer des grauen Pkw seine Fahrt fort. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

(PI Illertissen)