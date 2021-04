31.03.2021, PP Schwaben Süd/West



Start in die neue Motorradsaison 2021

POLIZEIPRÄSIDIUM SCHWABEN SÜD/WEST. Bereits in den vergangenen Tagen starteten bei gutem Wetter viele motorisierte Zweiradfahrer in die neue Saison. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit sowohl bei den Motorradfahrern als auch bei den allen anderen Verkehrsteilnehmern.

Kontrollen starten wieder

Auch in der neuen Saison führen Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums wieder zielgerichtete Motorradkontrollen durch. Diese Kontrollen finden einerseits auf den beliebten Motorradausflugsstrecken, aber auch ganz bewusst im Rahmen der täglichen Streifenfahrten abseits der Ausflugszeiten und -örtlichkeiten statt.

Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums

Schon etabliert hat sich die Kontrollgruppe Motorrad, die bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten angesiedelt ist. Deren Mitglieder starten mittlerweile in die vierte Saison und verfolgen folgende Ziele:



•Sie führen Schwerpunktkontrollen in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeiinspektion durch



•Sie möchten im Rahmen der Kontrollen aber auch für die Gefahren des Motorradfahrens sensibilisieren und dadurch den Hauptunfallursachen entgegenwirken



•Sie erhöhen das Entdeckungsrisiko insbesondere für unerlaubte Veränderung an Krafträdern, da sie über fundiertes Fachwissen verfügen



•Nicht zuletzt möchten sie die Motorradfahrer auch auf die Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Anwohner von beliebten Ausflugsstrecken aufmerksam machen und auch hier sensibilisieren



Die Beamtinnen und Beamten der Kontrollgruppe führten letztes Jahr mehr als 2.300 Kontrollen durch. Dabei beanstandeten sie über 1.000 Kraftradfahrer und damit über 40 Prozent aller Verkehrsteilnehmer. 90 Fahrerinnen und Fahrer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und mussten das Zweirad noch vor Ort abstellen.



Erfreulich ist die Entwicklung der Unfallzahlen im Bereich der Motorradunfälle seit Gründung der Kontrollgruppe Motorrad 2018. Gab es im Jahr 2018 noch 574 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern, so sinkt diese Zahl seither kontinuierlich auf 438 Unfälle im letzten Jahr. 538 Motorradfahrer wurden im Jahr 2018 bei Verkehrsunfällen verletzt, im letzten Jahr waren es nur noch 405 und damit rund ein Viertel weniger als noch vor drei Jahren.

Auch die Zahl der tödlich Verunglückten sank in dem Zeitraum von 10 auf 6 Personen.



Hohes Verletzungsrisiko für Motorradfahrer

Hervorzuheben bleibt nichtsdestotrotz, dass Motorradfahrer neben Kindern, Fußgängern und Radfahrern die Hauptunfallrisikogruppe bei schweren Verkehrsunfällen bilden. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Verkehrsunfall als motorisierter Zweiradfahrer verletzt zu werden ist vier Mal höher als bei einem Fahrzeuginsassen. Fast alle Unfälle mit Beteiligung eines Motorrades haben Personenschäden des Zweiradfahrers zur Folge.

Unfallursachen bei Motorradunfällen

Die Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen sind nach wie vor eine nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit, Kurvenschneiden, sowie Fehler beim Überholen. Jeder zweite beteiligte Motorradfahrer verursachte seinen Unfall selbst. So führte das Präsidium bei 438 Verkehrsunfällen insgesamt in 236 Fällen den Zweiradfahrer als Hauptverursacher.

Empfehlungen, Tipps und Ratschläge

Für einen sicheren Saisonbeginn können alle Verkehrsteilnehmer sorgen – nicht nur Motorradfahrer! Zu Beginn müssen sich die anderen Verkehrsteilnehmer erst wieder an die Anwesenheit von Zweiradfahrern gewöhnen. Sie sollten ein besonderes Augenmerk auf die Kradfahrer legen, da Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und Geschwindigkeit leicht übersehen oder falsch eingeschätzt werden.



Aber Empfehlungen richten sich auch an die motorisierten Zweiradfahrer:

Besonders zu Beginn der neuen Motorradsaison fehlt vielen Fahrern die Routine, entsprechend angepasst sollten diese fahren. Ein Fahrsicherheitstraining empfiehlt sich als eine gute Möglichkeit, schnell wieder Sicherheit und Fahrpraxis zu erlangen.





