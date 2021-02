27.02.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Ostallgäu & Kaufbeuren vom 27. Februar 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Buchloe, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Füssen und der Polizeistation Pfronten, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



8 Personen im Immlepark verstießen gegen Coronaregeln



BUCHLOE. Eine Gruppe von acht Arbeitskollegen machte es sich am Freitagnachmittag mit einem Kasten Bier im Stadtpark gemütlich. Die männlichen und weiblichen Personen saßen dicht aneinander, trugen keinen Mundschutz und tranken Alkohol.

Allen Personen erhalten nun eine Anzeige gem. BayIfSMV (PI Buchloe)





Trotz Sperrung Skateplatz betreten



FÜSSEN. Am Freitagnachmittag waren drei junge Füssener im Alter von 17 bis 19 Jahren mit ihren Skateboards am Skateplatz in Füssen. Dieser ist derzeit durch die Stadt Füssen gesperrt und mit Bauzäunen abgesperrt. Dies hielt die drei Burschen jedoch nicht auf. Sie verschafften sich trotzdem Zutritt. Die drei Füssener erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie Verstößen gegen die aktuell geltende Kontaktbeschränkung. (PI Füssen)



Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz



FÜSSEN. Am Freitagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen in Füssen-West auf einer Parkbank Alkohol konsumieren und gegen die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen. Die eingesetzte Polizeistreife konnte gegen 20:30 Uhr fünf Personen im Alter von 24 bis 56 Jahre aus fünf verschiedenen Hausständen feststellen, welche teilweise deutlich alkoholisiert waren. Der bloße Alkoholkonsum stellt keinen triftigen Grund dar, um die eigene Wohnanschrift zu verlassen. Abstände wurden nicht eingehalten und es wurde kein Mundnasenschutz getragen. Die Männer werden nun jeweils wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. (PI Füssen)



Absturz eines Gleitschirms



HALBLECH. Bereits am vergangenen Mittwochnachmittag kam es bei gutem Flugwetter zu einem unerwarteten Absturz eines Gleitschirmfliegers am Buchenberg. Die 54-jährige Gleitschirmpilotin drehte kurz nach dem Start alleinbeteiligt in einer Thermik zu stark nach links ein und sank unerwartet ca. 10-15 Meter ab. Sie stürzte auf den Steilhang und verletzte sich hierbei schwer an der Wirbelsäule. Die verletzte Gleitschirmfliegerin und ihre Ausrüstung wurden durch die Bergwacht geborgen. Durch einen Rettungshubschrauber wurde die verletzte Pilotin in ein Krankenhaus geflogen. Der Flugunfall wurde erst am Freitag der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Flugfehler ursächlich für den Flugunfall. (PI Füssen)







Pkw entwendet und Unfall verursacht



KAUFBEUREN. Ein junger Mann entwendete Freitagnacht den Pkw eines Pizzalieferanten, als dieser gerade bei einer Kundschaft im Schwarzbrunnweg eine Pizza zustellte. Der Lieferant hatte unvorsichtigerweise seinen Pkw nicht abgesperrt und sogar den Zündschlüssel steckengelassen. Der Autodieb fuhr los, rammte aber bereits nach wenigen Metern Fahrt einen geparkten Pkw. Anwohner konnten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festhalten. Der Autodieb stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Mann führte keine Ausweispapiere mit sich und machte gegenüber den Polizisten keine Angaben zu seiner Person. Der unbekannte Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bis zur Klärung seiner Identität wurde der Unbekannte in Arrest genommen. An den beiden unfallbeteiligten Pkw entstand ein Schaden von etwa 5000 EUR. Die Ermittlungen dauern an. (PI Kaufbeuren)







Sachbeschädigung an Sportgelände

MARKTOBERDORF. Im Laufe der vergangenen Woche wurde durch bislang unbekannte Personen eine Wand des Sportgeländes in der Schwabenstraße beschmiert, sowie ein Tribünensitz beschädigt. Hinweise bitte an die PI Marktoberdorf. (PI Marktoberdorf)