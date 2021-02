13.02.2021, PP Schwaben Süd/West



Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz



VÖHRINGEN. Am Samstag, den 13.02.2021, wurde ein mit drei Personen besetzter Pkw gegen 01:40 Uhr einer Kontrolle durch eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen unterzogen. Die drei jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 22 Jahren kamen von einer Party, zu der sie keine näheren Angaben machten und stammten aus drei verschiedenen Haushalten. Sie verstießen somit gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen sowie gegen die nächtliche Ausgangssperre. Sie erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (PI Illertissen)





Gelockerte Radmuttern führen zu erheblichem Sachschaden



ILLERTISSEN. Wie der Polizeiinspektion Illertissen erst jetzt bekannt wurde, sind im Tatzeitraum vom Freitag, den 22.01.2021 gegen 18 Uhr bis zum Mittwoch, den 27.01.2021 gegen 07.00 Uhr auf dem Gelände einer Agrartechnikfirma in der Von-Helmholz-Straße in Illertissen durch einen bislang unbekannten Täter an einem Lkw die Radmuttern gelockert worden. Da dies erst nach einigen hundert Kilometern Fahrt bemerkt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000€ am Lkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der 07303/96510 zu melden. (PI Illertissen)



Betrüger auf Ebay-Kleinanzeigen



ILLERTISSEN. Wie der Polizeiinspektion Illertissen erst jetzt bekannt wurde, hat ein 30-jähriger Käufer am 08.02.2021 bei Ebay-Kleinanzeigen einen hochwertigen Elektronikartikel erworben und die Kaufsumme per Vorkasse an den vermeintlichen Verkäufer überwiesen. Da es sich bei dem Inserat um einen Betrug handelte, bei welchem unter anderem ein falsches Firmenlogo verwendet wurde, erhielt der Geschädigte keine Ware und erstattete stattdessen Anzeige. Nun wird wegen diverser Vermögensdelikte gegen den noch unbekannten Täter ermittelt. Die Polizei Illertissen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere bei anonymen Flohmarktportalen im Internet, genau zu prüfen, ob Geld per Vorkasse überwiesen werden sollte. Dies wird sehr häufig von Betrügern für ihre Maschen genutzt. (PI Illertissen)





Schneeglätte führt zu Verkehrsunfall



WEIßENHORN. Am frühen Freitagnachmittag, den 12.02.2021, kam es zwischen Weißenhorn und Biberachzell zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Schneeverwehungen führten in dem Waldstück zu schneeglatter Fahrbahn, was durch eine 50-jährige Autofahrerin zu spät bemerkt wurde. Die Fiat-Fahrerin kam in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Nissan-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den querstehenden Fiat. Die 50-Jährige Unfallverursacherin wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Ortsverbindungsstraße musste durch die Kräfte der Feuerwehr für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. (PI Weißenhorn)





Parfümdiebstahl aus Drogeriemarkt -ZEUGENAUFRUF -



PAFFENHOFEN A.D.ROTH. Am frühen Donnerstagabend, den 11.02.2021, wurden aus einem Drogeriemarkt in Pfaffenhofen an der Roth insgesamt 18 hochwertige Parfümflaschen im Gesamtwert von 940,82€ durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Als der Unbekannte die elektronische Diebstahlsicherung an der Ausgangstür passierte, schlug diese Alarm. Durch eine anwesende Verkäuferin konnte jedoch nur noch beobachtet werden, wie der Täter, bekleidet mit einer roten Jacke, sofort flüchtete. Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 07309-9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (PI Weißenhorn)





Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen



SENDEN. Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Senden zu einem Streit zwischen mehreren jungen Erwachsenen. In Folge des Streits wurden ein 18-jähriger und ein 19-jähriger von einem 20-jährigen durch Schläge ins Gesicht und gegen den Oberkörper verletzt. Zudem wurde einer der Verletzten von dem Rottweiler des 20-jährigen ins Bein gebissen. Der Verletzte musste vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der 20-jährige flüchtete im Anschluss mit seiner Begleiterin mit dem Zug nach Neu-Ulm. Am Bahnhof wurde er durch eine wartende Streife in Empfang genommen. (PSt Senden)





Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung



NEU-ULM. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einigen Verstößen gegen die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Unter anderem trafen sich in einem Neu-Ulmer Hotel sieben Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten. Bei der Überprüfung durch mehrere Polizeistreifen versuchten die Personen zu flüchten, konnten jedoch durch die Beamten gestellt werden. Während der Kontrolle wurde im selben Hotel in einem Zimmer eine weitere Personengruppe festgestellt. Darunter befanden sich drei Minderjährige, welche im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

Die Personen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. dem Infektionsschutzgesetz und sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (PI Neu-Ulm)