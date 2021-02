13.02.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Günzburg vom 13. Februar 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Günzburg, Krumbach und Burgau, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Medienkontakt:

Pkw gerät in Brand



JETTINGEN-SCHEPPACH. Am 12.02.2021, um 18.20 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die BAB A8 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen vernahm die 18-Jährige einen Knall und kurz darauf drang dunkler Rauch aus dem Motorraum. Die Fahrerin konnte ihren Pkw noch auf dem Seitenstreifen zum Anhalten bringen und, zusammen mit dem 44-jährigen Beifahrer, das Fahrzeug verlassen. Der alarmierten Feuerwehr Burgau gelang es, den in Brand geratenen Motorraum zügig zu löschen. Das Fahrzeug brannte im Bereich des Motorraumes vollkommen aus. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird aufgrund des hohen Fahrzeugalters auf 1.000,-- Euro geschätzt. Ob ein Schaden an der Fahrbahn entstanden ist, wird noch abgeklärt. Zur Durchführung der Löscharbeiten und zur Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen für die Dauer von ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden.

(APS Günzburg)





Verkehrsunfall



BURGAU. Am Freitag gegen 11.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall am Kreisverkehr zwischen Günzburg und Burgau Höhe Limbach. Der 34-jährige Unfallverursacher erkannte zu spät, dass die Pkw-Fahrerin vor ihm an der Einfahrt zum Kreisverkehr abbremsen musste. Er fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw vor ihm auf. Der Schaden dürfte ca. 3.000,-- Euro betragen. (PI Burgau)





Versuchter Betrug



OFFINGEN. Eine 72-jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft. Die Offingerin kannte die Betrugsmasche. Sie ermöglichte dem Anrufer nicht, auf ihren Computer zuzugreifen. Sie durchschaute die Sache und legte auf. (PI Burgau)





Versuchter Betrug



OFFINGEN. Ein 22-jähriger aus Offingen wurde auch am Donnerstag angerufen. Der Anrufer machte dem Offinger zunächst glaubhaft, dass dieser in einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn einzulösen, müsste aber ein einjähriges Abo in Höhe von 126,-- Euro abgeschlossen werden. Der Angerufene willigte ein und gab deswegen seine Bankverbindung heraus. Nach dem Telefonanruf bekam er jedoch Zweifel und ließ sein Konto sperren. Somit entstand ihm kein Schaden. (PI Burgau)





Kaminbrand



RÖFINGEN. Am Freitag gegen 18.15 Uhr wurde von einer Passantin über Notruf mitgeteilt, dass ein Dachstuhl in der Augsburger Straße brenne würde. Für die Einsatzkräfte vor Ort stellte sich dann heraus, dass lediglich aus dem Kamin Flammen schlugen. Es handelte sich um einen sogenannten Kaminbrand. Unter Aufsicht der Feuerwehr - u. a. mit Einsatz der Drehleiter - und des alarmierten Kaminkehrers wurde der Brand kontrolliert. Ein größerer Schaden dürfte nicht entstanden sein. Lediglich das Dachgeschoß war stark verraucht und wurde entsprechend gelüftet. Neben den Feuerwehren aus Burgau und Röfingen wurde auch vorsorglich der Rettungsdienst alarmiert. (PI Burgau)





Verkehrsunfall



RÖFINGEN. Am Freitag um 21.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Burgau mitgeteilt, dass sich ein Pkw auf einem unbebauten Grundstück in Röfingen festgefahren habe. Kurz vor Eintreffen der Streife flüchtete der Fahrer . Dieser konnte aber im Rahmen der Fahndung noch in Röfingen aufgegriffen werden. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar. Der 38-jährige Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Alkomattest ergab einen Wert im Bereich von drei Promille. Bei ihm musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher zunächst von Haldenwang Richtung Kreisverkehr Burgau/Röfingen fuhr. Vor dem Kreisverkehr geriet er auf den Fahrbahnteiler und beschädigte das dortige Verkehrszeichen. Mit einem platten Reifen fuhr er dann weiter nach Röfingen, wo er sich dann in dem besagten Grundstück festfuhr. Sein Fahrzeug musste später von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden dürfte deutlich über 2.000,-- Euro liegen. (PI Burgau)







Sachbeschädigung an Pkw



BREITENTHAL. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Dienstag, 09.02.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 10.02.2021,15:30 Uhr im Grasiger Weg im Ortsteil Nattenhausen zwei Reifen eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zerstochen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 250,-- €. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefon Nummer 08282-905-0 an die Polizei Krumbach. (PI Krumbach)





Verkehrsunfall unter Missachtung der Vorfahrt



KRUMBACH. Am Freitag, 11.02.2021, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16.55 Uhr die Robert-Steiger-Straße in südlicher Fahrtrichtung und missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen, von rechts querenden Pkw. Der 27-jährige Vorfahrtberechtigte fuhr auf der Mühlstraße und wollte von dort nach links in die Robert-Steiger-Straße einbiegen. An dieser Kreuzung gilt die Verkehrsregelung „Rechts vor Links“. Es wurde niemand verletzt. Beide Pkw wurden beschädigt, der Gesamtschaden beträgt ca. 7.000,-- €. Den 19-jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (PI Krumbach).





Windstoß verursacht Verkehrsunfall



THANNHAUSEN. Am Freitag, den 12.02.2021 gegen 14:00 Uhr, fuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin auf der Röschstraße in südlicher Richtung. Aufgrund von Straßenbauarbeiten sind dort mobile Verkehrsschilder aufgestellt. Gerade als die Fahrerin an einem dieser Schilder vorbeifahren wollte, erfasste eine heftige Windböe das Verkehrszeichen, welches sich dadurch von der Befestigung löste und gegen die Motorhaube des Pkw prallte. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 3.000,-- €. (PI Krumbach).





Versuchter Diebstahl in zwei Fällen



THANNHAUSEN. Am Freitag, den 12.02.2021 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Ein 23-jähriger stellte seine Einkaufstasche mit Waren im Wert von 10,-- € ungesichert an seinem Fahrrad ab und tätigte im Anschluss in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße einen weiteren Einkauf. Nach dem Einkauf bemerkte er zufällig, wie eine männliche Person seine am Fahrrad befindliche Einkaufstasche an sich nahm und mit dieser zu Fuß flüchtete. Der Flüchtende konnte jedoch vom 23-Jährigen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Beamten stellte sich vor Ort heraus, dass der 44-jährige ausländische Täter bereits gegen 19.25 Uhr in diesem Verbrauchermarkt versucht hatte, Waren im Gesamtwert von ca. 100,-- € zu entwenden. Dabei verließ der 44-jährige mit einem gefüllten Einkaufswagen an einer unbesetzten Kasse den Laden und wurde danach von einer aufmerksamen Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin verbrachte der Täter den Einkaufswagen wieder in den Laden, flüchtete aber im Anschluss nach draußen. Da der Beschuldigte tatsächlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Zudem erwarten ihn zwei Diebstahlsanzeigen. (PI Krumbach).





Erneut Anruf von falscher Microsoft-Mitarbeiterin



KÖTZ. Am 12.02.21, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine 60-jährige Frau aus Kötz einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Fa. Microsoft. Die Geschädigte erkannte die Betrugsmasche sofort und gab an, die Polizei zu verständigen. Daraufhin wurde das Telefonat beendet. Es entstand kein Vermögensschaden. (PI Günzburg)





Drogenfahrt in Ichenhausen



ICHENHAUSEN. Am 12.02.21, gegen 11:30 Uhr, wurde in einem Ortsteil von Ichenhausen, ein 31-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypischen Auffälligkeiten fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet eine Anzeige. (PI Günzburg)





Verkehrsunfallflucht in Günzburg



GÜNZBURG. Am 12.02.21, gegen 10:45 Uhr, stand ein Lkw an der Warenannahme eines Elektronikfachmarktes in der Augsburger Straße in Günzburg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus der dortigen Waschanlage. Er streifte mit der rechten Fahrzeugseite den Lkw und verursachte hierbei leichten Sachschaden. Anschließend begutachtete der Verursacher seinen Schaden und fuhr davon. Auf eine Ansprache des Lkw-Fahrers reagierte er nicht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000,-- Euro. (PI Günzburg)





Sachbeschädigung an Kfz



BIBERTAL. In der Zeit von 07.02.21 bis 12.02.21 wurde ein Pkw, Opel, auf einem Grundstück in der Neuen Straße in Bühl durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. (PI Günzburg)





Fundfahrrad



GÜNZBURG. Am 12.02.21 wurde in der Georg-Lacher-Straße in Günzburg/Reisensburg ein Kinderfahrrad aufgefunden. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass es noch nicht als gestohlen gemeldet wurde. Der Bauhof der Stadt Günzburg wurde verständigt und das Fahrrad wird als Fundsache durch die Stadt Günzburg verwahrt. (PI Günzburg)





Verkehrsunfallflucht in Ichenhausen



ICHENHAUSEN. Am 12.02.21, in der Zeit von 15:00 Uhr – 19:00 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin ihren weißen Audi in der Brandfeldstraße in Ichenhausen am rechten Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum wurde ihr der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht am Fahrzeug und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221-919-0, in Verbindung zu setzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-- Euro. (PI Günzburg)