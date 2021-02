13.02.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Ostallgäu & Kaufbeuren vom 13. Februar 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Buchloe, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Füssen und der Polizeistation Pfronten, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



LKW rutscht Böschung hinunter



PFRONTEN. Am Vormittag des 12.02.2021 wollte ein 51-jähriger LKW-Fahrer Heizöl im Achweg in Pfronten ausliefern. Hierfür befuhr er Rückwärts eine Steigung, um zu dem Anwesen zu kommen. Aufgrund der Straßenglätte kam er ins Rutschen und schlitterte nach links eine kleine Böschung hinunter. Der LKW musste mit Hilfe eines Kranes durch eine Abschleppfirma geborgen werden. (PSt Pfronten)





Fußgängerin an Zebrastreifen angefahren



PFRONTEN. Am Mittag des 12.02.2021 wurde ein 14-jähriges Mädchen, welches den Fußgängerüberweg in der Allgäuer Straße überqueren wollte, von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Aufprall erlitt das Mädchen mehrere Prellungen und eine Platzwunde. Das Mädchen konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (PST Pfronten)





Fahrzeug brennt nach Verkehrsunfall aus



RIEDEN AM FORGGENSEE. Am Freitagmittag kam es auf er Ortsverbindungsstraße von Roßhaupten nach Rieden am Forggensee zu einem folgenschweren Unfall. Eine 35-jährige Frau aus Rieden a. F. verlor in einer Schneeverwehung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen einen Baum. Als das Fahrzeug zum Brennen anfing, konnten sich die Frau und ihre sechsjährige Tochter glücklicherweise aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug brannte komplett aus und wurde von der Feuerwehr Rieden am Forggensee gelöscht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 15.000,-- Euro geschätzt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und der Hüfte. Sie wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ihre Tochter erlitt Verletzungen an den Armen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Direkt nach dem Unfall hielt es eine Langläuferin nicht mal für nötig, stehen zu bleiben oder einen Notruf abzusetzen. Glücklicherweise gab es aber auch Ersthelfer, die sich um die beiden verletzten Fahrzeuginsassen kümmerten. Neben 18 Feuerwehrkräften mit zwei Fahrzeugen waren zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes, ein Notarztfahrzeug, der Rettungshubschrauber sowie zwei Streifen der Polizei Füssen vor Ort. Ein Mitarbeiter des Bauhofs Rieden am Forggensee beseitigte die durch das Löschwasser entstanden Eisflächen auf der Straße. (PI Füssen)



Winterglatte Straße verursacht Unfall



RIEDEN AM FORGGENSEE. Am Freitagabend befuhr ein 32-jähriger mit seinem Auto die Bundesstraße 16 in Richtung Kaufbeuren. Kurz vor der Abzweigung nach Dietringen kam er auf, durch Schneeverwehungen, glatter Straße in einer Linkskurve ins Rutschen. Anschließend prallte er seitlich gegen eine Leitplanke und wurde über diese in den Straßengraben geschleudert. Hier blieb er nach einem Überschlag mit dem Fahrzeug liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der Pkw musste anschließend durch einen Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000,-- Euro geschätzt. (PI Füssen)





Unfallflucht



FÜSSEN. Am Freitag den 12.02.2021, in der Zeit von 11:40 Uhr bis 13:50 Uhr, wurde ein geparkter Pkw am unteren Parkplatz in der Saloberstraße in Füssen angefahren. An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,-- Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es wird aufgrund von Lackspuren davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher einen weißen Pkw nutzte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 08362/9123-0 bei der Polizeiinspektion Füssen zu melden. (PI Füssen)





Schneeverwehung sorgt für massiven Sachschaden



NESSELWANG. Am Freitagabend kam es zwischen Nesselwang und Wertach zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Oberallgäuer befuhr mit seinem Pkw, Audi RS3, die Kreisstraße OAL 1 in Richtung Wertach. In einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund Schneeverwehungen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schlitterte ca. 70 Meter über ein Feld und schanzte schließlich eine Böschung hinunter, sodass er erst in einem Bach zum Stehen kam. Der Pkw verkeilte sich im dortigen Gehölz und musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Der Schaden wird aktuell auf ca. 20.000,-- Euro geschätzt. Der Unterboden sowie die rechte Fahrzeugseite wurden durch den Unfall massiv beschädigt. Glücklicherweise wurden der Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin nicht verletzt. (PI Füssen)





Familienstreit endet in Zelle



FÜSSEN. Am Freitag den 12.02.2021 wurde eine Streife der Polizeiinspektion Füssen zu einer familiären Auseinandersetzung gerufen. Die 41-jährige Dame musste aufgrund ihrer Alkoholisierung die Nacht in der Zelle der hiesigen Polizei verbringen. Der 43-jährige Mann blieb in seiner Wohnung zurück. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie wechselseitiger Körperverletzung. (PI Füssen)





Ausgangsbeschränkung nicht beachtet



FÜSSEN. Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein Camper zur allgemeinen Verkehrskontrolle in Füssen angehalten. Der Fahrer sowie seine 23-jährige Beifahrerin gaben an, soeben zwei Snowboards in Füssen gekauft zu haben. Auf Nachfrage gaben beide an, aus Rheinland-Pfalz zu stammen und der Meinung seien, dass die geltenden Ausgangsbeschränkungen für sie nicht gelten. Diese seien nur für die Einwohner von Bayern. Beide wurden über ihre irrtümliche Meinung aufgeklärt und erwarten nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (PI Füssen)









Verkehrsunfälle



MARKTOBERDORF. Im Laufe des Freitags kam es Marktoberdorf gleich zu drei Verkehrsunfällen beim Ein- bzw. Ausparken von Pkws. Gegen 11.30 Uhr wollte ein 82-jähriger Mann seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ruderatshofener Straße einparken und stieß dabei gegen einen bereits geparkten Pkw. Gegen 15.00 Uhr wollten zwei Autofahrerinnen im Alter von 70 und 19 Jahren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Johann-Georg-Fendt-Straße gleichzeitig rückwärts ausparken und stießen mit ihren Fahrzeughecks gegeneinander. Zum Abschluss wollten dann noch eine 62-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße rückwärts ausparken und touchierte einen andern ordnungsgemäß geparkten Pkw. Bei allen Unfällen entstand Sachschaden - verletzt wurde niemand. (PI Marktoberdorf)





Baustellendiebstahl



MAUERSTETTEN/STEINHOLZ. Vom 11.02.2021 auf den 12.02.2021 wurden aus einer Baustelle für die Erweiterung eines Seniorenheims mehrere hochwertige Geräte verschiedener Baufirmen entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich. Die Polizei Kaufbeuren erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 08341-9330. (PI Kaufbeuren)





Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet



KAUFBEUREN. Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Supermarkt am Bahnhof zu einem Diebstahl. Die 77-jährige Geschädigte befand sich gerade im Geschäft, als ein Unbekannter ihre Geldbörse aus ihrem Einkaufswagen entwendete. In der braunen Geldbörse befand sich u. a. Bargeld in Höhe von ca. 50,-- EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08341-9330. (PI Kaufbeuren)





Lkw Kontrolltag der PI Buchloe



BUCHLOE. Am Freitag führten Beamte der Polizeiinspektion Buchloe Schwerverkehrskontrollen im Bereich der Bundesstraße 12 zwischen Buchloe und Germaringen durch. Hierbei wurden insgesamt neun Fahrzeuge bzw. Gespanne kontrolliert. Bei vier Kontrollen wurden Beanstandungen festgestellt und geahndet. So wurde bei einem türkischen Sattelzug festgestellt, dass dieser statt der erlaubten 60 km/h mit 95 km/h unterwegs war. Zudem wurden technische Mängel an der Bremsanlage der Sattelzugmaschine sowie ein kaputter Reifen am Sattelauflieger festgestellt. Es wurde daher die Weiterfahrt unterbunden bis diese Mängel vor Ort beseitigt wurden. Für die zu erwartende Geldbuße bezüglich des Geschwindigkeitsverstoßes wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Eine Kontrolle bei einem Gespann aus Pkw und großem Anhänger ergab eine Überschreitung der zulässigen Anhängelast des Zugfahrzeugs. Diese wurde um satte 90 % überschritten. Der Fahrzeuglenker aus dem Raum Buchloe hatte zu viel Holzbriketts auf den Anhänger geladen und zudem war hier auch die Ladungssicherung noch unzureichend. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von ca. 400 Euro. Ebenfalls wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes wurde ein polnischer Lkw-Fahrer beanstandet. Dieser war statt der erlaubten 60 km/h mit 90 km/h unterwegs. Auch hier wurde für die zu erwartende Geldbuße eine Sicherheitsleistung erhoben. Erwähnenswert ist noch, dass bei 5 Kontrollen keinerlei Verstöße festgestellt wurden. Zudem wurden bei allen Schwerverkehrskontrollen an diesem Tag keine Verstöße gegen die Lenk-und Ruhezeiten festgestellt. (PI Buchloe)