13.02.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Oberallgäu & Kempten vom 13. Februar 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf und der Polizeistation Oberstaufen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).





Fahrradsattel angezündet



SONTHOFEN. Am Freitag gegen 19:00 Uhr teilte eine bis dato unbekannte Dame der Bahnhofsbuchhandlung mit, dass sie gerade ein brennendes Fahrrad abgelöscht habe, das auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt war. Die Mitarbeiterin der Bahnhofsbuchhandlung verständigte daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen einer Streife der PI Sonthofen entfernte sich die Mitteilerin. An dem Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 40 Euro. Der Eigentümer des beschädigten Fahrrads und die unbekannte Mitteilerin, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08321-6635-0 bei der Polizei in Sonthofen zu melden. (PI Sonthofen)





Trunkenheitsfahrt



KEMPTEN. Am 12.02.2021 gegen 14:00 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Memminger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Jeep, welcher der Streifenbesatzung aufgrund seiner lauten Auspuffgeräusche auffiel. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrzeugführer offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (VPI Kempten)





Bett aus Anhänger gestohlen



BLAICHACH. Am Freitagabend stellte ein 19-jähriger Oberallgäuer im Reuteweg seinen Kfz-Anhänger ab, auf dem ein kurz zuvor gekauftes Boxspringbett geladen war. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr war der Anhänger unbeaufsichtigt. In dieser Zeit wurden Teile des Bettes entwendet. Auf Grund der Größe der Teile wird vermutet, dass der Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter Telefon 08323-96100 zu melden. (PI Immenstadt)





Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall



WERTACH. Am Freitag gegen 13:21 Uhr fuhr ein 19-jähriger Oberallgäuer mit seinem Pkw von Wertach kommend in Richtung Faistenoy. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde die 17-jährige Beifahrerin des Mannes leicht verletzt. An Fahrzeug und Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.300,-- Euro. (PI Immenstadt)





Schlangenlinienfahrer gestoppt



BLAICHACH. Am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein vor ihm fahrender Pkw in der Sonthofener Straße starke Schlangenlinien fährt. Mehrere Zeugen konnten den 74-jährigen Pkw-Fahrer dann mittels Lichtsignalen und Hupen zum Anhalten bringen. Ein durch die Polizei durchgeführter Alkotest verlief negativ. Vielmehr ergaben sich Hinweise, dass der Mann auf Grund gesundheitlicher Probleme nicht mehr fahrtüchtig war. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (PI Immenstadt)





Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugen gesucht



KEMPTEN. Am 11.02.2021 kam es gegen 05:50 Uhr im Bereich des Schumacherrings auf Höhe der Ulrichstraße in Kempten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw-Führer, der gerade in Richtung des Berliner Platzes unterwegs war, geriet ins Schleudern und stieß mit einem auf der gegenüberliegenden Fahrspur am Straßenrand parkenden Pkw zusammen. Eigenen Angaben nach hätte er einem anderen Pkw, der wiederum seinen Fahrstreifen kreuzte, ausweichen müssen und sei deswegen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Die Polizei Kempten sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0831-9909-0 zu melden. (PI Kempten)