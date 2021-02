06.02.2021, PP Schwaben Süd/West



Mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz



LINDENBERG. Am späten Freitagnachmittag konnte bei einer Personenkontrolle im Stadtpark Lindenberg eine größere Personengruppe angetroffen werden. Die sieben Personen stammten allesamt aus unterschiedlichen Haushalten. Sie hielten zudem weder den erforderlichen Mindestabstand ein, noch trugen sie einen Mund-Nasen-schutz. Alle Personen erhalten nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die bestehenden Corona-Beschränkungen. (PI Lindenberg)



HEIMENKIRCH. Am Freitagnachmittag konnten am Sportplatz „Am Rehwinkel“ drei Personen angetroffen werden, die zusammen Fußball spielten. Sie stammten allesamt aus unterschiedlichen Haushalten und verstießen somit gegen die bestehenden Corona-Beschränkungen. Eine der Personen gab zudem seine Personalien falsch an. Ihn erwartet nun noch eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige. (PI Lindenberg)