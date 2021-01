06.01.2021, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Neu-Ulm vom 6. Januar 2021

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und der Polizeistation Senden, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Verkehrsunfallflucht



NEU-ULM. In der Zeit zwischen dem 01.12.2020, 15:00 Uhr, und dem 05.01.2021, 10:00 Uhr, wurde ein am rechten Straßenrand der Schwabenstraße geparktes Wohnmobil angefahren. Der Fahrzeughalter stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug Lackkratzer an der hinteren rechten Stoßstange fest. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500,- € geschätzt. Offensichtlich wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Täter angefahren. Dieser hat sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden. (PI Neu-Ulm)





Alkoholfahrt



NEU-ULM. Am gestrigen Dienstagabend wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer im Stadtteil Ludwigsfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500,- € und ein Monat Fahrverbot. (PI Neu-Ulm)





Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre



NEU-ULM. Am gestrigen Dienstag und in der Nacht auf den Drei-Königs-Tag wurden wieder zahlreiche Kontrollen zur Einhaltung des Infektionsschutzes durchgeführt. Hierbei konnten bei unterschiedlichsten Personen und –gruppen Verstöße festgestellt werden. Insgesamt wurden 29 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hauptsächlich verstießen Personen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Supermarktparkplätzen und in Einrichtungen des ÖPNV. Zudem verließen mehrere Personen in der Kernzeit zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr ihr Domizil und hielten sich ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum auf. (PI Neu-Ulm)





Verdächtiges Ansprechen



ILLERTISSEN. Gestern Abend, gegen 19:20 Uhr, fuhr ein unbeleuchtetes Fahrzeug in der Spitalstraße. Der Fahrer des Pkws sollte durch eine Streife kontrolliert werden. Kurz vor der Kontrolle sprach der Fahrer noch mit einem am rechten Fahrbahnrand laufenden Mann. Als die Streife am Pkw des 59-jährigen Fahrers anhielt, fuhr dieser unvermittelt weiter. Er konnte jedoch im Oberen Graben einer Kontrolle unterzogen werden. Die Streifenbesatzung hatte zuvor noch kurz mit dem Mann am Fahrbahnrand sprechen können. Dieser gab an, dass der Fahrer von ihm für ein Entgelt eine gewisse Gefälligkeit gefordert hatte. Die Streife verfolgte daraufhin sofort den flüchtigen Pkw-Fahrer. Es wird nun nach dem Mann gesucht, der mit dem Pkw-Fahrer gesprochen hat. Dieser soll sich bei der Polizei in Illertissen, 07303/9651-0 melden. (PI Illertissen)





Graffiti an Dorfladen



SENDEN. Bereits zwischen Montagabend, 21.12.2020, und Mittwochmorgen, 23.12.2020, wurde in Witzighausen der dortige Dorfladen (Christian-Wiedemann-Straße) durch Graffiti beschädigt. Ein unbekannter Täter besprühte eine Holzwand mit den Buchstaben „LJF SE“. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise, welche zur Ergreifung des Täters führen könnten, bitte an die Polizeistation Senden unter 07307/91000-0. (Pst Senden)