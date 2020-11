25.11.2020, PP Schwaben Süd/West



Geldautomat gesprengt – Hinweise erbeten

SULZBERG, LKR. OBERALLGÄU. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Sprengung eines Geldautomaten in der vergangenen Nacht am Ortsrand. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern.

Gegen 2.40 Uhr teilte eine Anwohnerin der Einsatzzentrale der Polizei einen lauten Knall mit. Wie sich schnell herausgestellt hatte, war dieser durch die Sprengung des Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Kemptener Straße verursacht worden. Der Automat befand sich in einem Container auf dem Parkplatz des Supermarktes gegenüber der Feuerwehr. Womit die Sprengung verursacht wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Nach Notrufeingang leitete die Einsatzzentrale eine Fahndung nach den Flüchtenden ein, in die eine Vielzahl von Polizeibeamten eingebunden waren. Derzeit ist die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts vor Ort, die den Tatort nach weiteren Sprengvorrichtungen absucht, um mögliche Gefährdungen für die Einsatzkräfte und Unbeteiligte auszuschließen. Da eine Brandentstehung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Sulzberg alarmiert.



Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um drei bis vier männliche Täter, die in ausländischer unbekannter Sprache kommunizierten und an den Inhalt des Geldautomaten in derzeit unbekannter Höhe gelangten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte aber deutlich über mehreren 10.000 Euro liegen, da sowohl der Geldautomat als auch der Container durch die Explosion total zerstört wurden.



Die Kemptener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0831) 9909-0 um Hinweise: Wem fielen im Bereich des Tatortes oder im gegenüberliegenden Wohngebiet in der vergangenen Nacht bzw. in den Tagen davor Personen oder Fahrzeuge auf?



Sehr wahrscheinlich flüchteten die Täter mit einem hochmotorisierten dunklen Fahrzeug, vermutlich der Marke Audi, vom Parkplatz in nördlicher Richtung, vermutlich fuhren sie auf die naheliegende Autobahn auf. Auffällig am Fahrzeug war ein deutlich hörbarer Sportauspuff einer hochmotorisierten Variante.

(KPI Kempten)





Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).