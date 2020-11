11.11.2020, PP Schwaben Süd/West



Vermisster 59-Jähriger aus Hopfen wurde tot am Alatsee aufgefunden

FÜSSEN. Während der noch laufenden Großfahndung nach einem 59-jährigen Vermissten, wurde der Polizei Füssen gegen 12.20 Uhr von einem Passanten am Alatsee eine auf dem Wasser treibende Person gemeldet.





Eine Polizeistreife konnte mit Hilfe der Feuerwehr Füssen mit 12 Mann und der Wasserwacht mit 10 Einsatzkräften den Mann nur noch tot bergen. Die Identität konnte von Beamten des Kriminaldauerdienstes noch vor Ort festgesellt werden, es handelt sich um den als vermisst gemeldeten 59-Jährigen aus Hopfen.



Die Kripo Memmingen übernahm die Ermittlungen vor Ort.

(PI Füssen - KPI Memmingen KDD)





Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).

Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren bitten wir die Medien, das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Lichtbild des Vermissten und die persönlichen Daten in den Publikationen zu löschen.













Bezugsmeldung vom 11.11.2020:

Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung



FÜSSEN. Seit Dienstagabend, ca. 20:00 Uhr, ist ein 59-Jähriger aus Hopfen am See abgängig.





Der 59-Jährige benötigt aufgrund Depressionen und seiner Parkinson-Erkrankung dringend ärztliche Hilfe. Die Polizei Füssen mit Unterstützungskräften aus Kempten, Pfronten und der Bundespolizei Kempten, die Feuerwehren aus Hopfen am See und Füssen, die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes und der Johanniter, das Bergwacht-Allgäu-Technik-Team, ein Kriseninterventionsteam, sowie die Einsatzleitung des Rettungsdienstes aus Kempten und Pfronten suchten bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften nach dem Vermissten. Es kamen zudem Suchhunde, sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Insgesamt waren über 70 Einsatzkräfte an der Vermisstensuche beteiligt. Aufgrund des dichten Nebels gestaltete sich die Suche jedoch äußerst schwierig. Aufgrund der schlechten Sicht konnte kein Hubschrauber die Suche unterstützen. Der 59-Jährige ist mit einem blauen VW Caddy mit dem Kennzeichen OAL-NF 66 in unbekannte Richtung davongefahren.



Der Vermisste ist 176 cm groß und auffallend dünn. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Fleecejacke, einer dunklen Sporthose und einem grünen T-Shirt. Die Polizei Füssen bittet unter der Telefonnummer 08362/91230 um Hinweise aus der Bevölkerung.



Es ist beabsichtigt, die Vermisstensuche am Mittwochmorgen fortzuführen.



(PI Füssen)













Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).