12.10.2020, PP Schwaben Süd/West



Fall Constantin POPA | Ausstrahlung in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“



Der Vermisste Constantin POPA

KÖTZ. Seit 31. Januar 2020 wird der 30-jährige rumänische Staatsangehörige Constantin POPA vermisst. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Am kommenden Mittwoch bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm die Öffentlichkeit über die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ um weitere Hinweise zur Aufklärung des Falls.



Constantin Popa wurde seit dem 31. Januar 2020 nicht mehr gesehen. Seit Februar hat die Staatsanwaltschaft Memmingen die Kriminalpolizei Neu-Ulm mit den Ermittlungen betraut. Dort wurde die „Ermittlungsgruppe Rucksack“ eingerichtet.



Zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse wendet sich die Ermittlungsgruppe über das ZDF-Fernsehformat „Aktenzeichen XY…ungelöst“, am kommenden Mittwoch, 14.10.2020 ab 20:15 Uhr erneut an die Öffentlichkeit. Dabei stehen im Anschluss an den Filmbeitrag folgende zentrale Fragen im Raum:



1. Wer hat Constantin POPA seit dem 31.01.2020 gesehen?

2. Wer hat zwischen Freitag, dem 31.01.2020 und Donnerstag, dem 06.02.2020 Wahrnehmungen im Bereich der Günz, an der Ortsverbindung zwischen Groß- und Kleinkötz gemacht?



Wie bereits in einer vorangegangenen Pressemeldung berichtet, konnten am 06.02.2020 persönliche Gegenstände des Vermissten im Bereich der Günz, an der Ortsverbindung zwischen Groß- und Kleinkötz aufgefunden werden. Darunter befand sich auch der auffällige gelb/transparente Rucksack von Herrn POPA.



Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt worden.



Bereits ab heute hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm ein Hinweistelefon unter der Rufnummer 0731 8013-620 eingerichtet.



Es besteht auch die Möglichkeit, sich in rumänischer Sprache an die Ermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm zu wenden:



Pentru informatii care duc la clarificarea faptei sau arestarea faptuitorului, se ofera o recompensa in valoare de 10.000 Euro.

Informatiile corespunzatoare/referitoare la acest caz va rugam sa va adresati la Politia Criminalistica din Neu-Ulm, grup de investigare pe nume „Rucksack“, la numarul de telefon 0731/8013-620 sau la orice sectie de Politie.



In cazul presupusei fapte de omucidere al unui cetätean romän in värstä de 30 de ani din zona Kötz, Politia Criminalistica din Neu-Ulm are urmatoarele intrebäri:



1. Cine a facut observatii in zona rauletului Günz la legatura dintre localitatile Klein- si Großkötz la sfarsitul lunii Ianuarie/Inceputul lunii Februarie 2020?

2. Cine a vazut Rucsacul prezentat in poza in aceasta zona?

3. Cine l-a mai vazut pe Constantin Popa din data de 31.01.2020?



Odata cu apelul pentru martori Politia Criminalistica din Neu-Ulm vizeazä de asemenea, persoanele care au fäcut observatii, dar care pana acum le-au considerat „nesuspicioase“ sau „neimportante“.

(KPI Neu-Ulm)



(.pdf / 671 KB) Vergleichsmodell des Rucksacks, den der Vermisste bei sich hatte Suchmaßnahmen der Polizei Fahndungsplakat in deutscher und rumänischer Sprache

Fahndungsaufruf nach Constantin Popa

Hinweis:

Die Bilder (Urheber: Polizei) sind für die Verwendung im Rahmen der Berichterstattung freigegeben.





Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).