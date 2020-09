27.09.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Lindau vom 27. September 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Lindau und Lindenberg sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Verkehrsunfallflucht



BODOLZ. Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 16.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters in Enzisweiler bei der Unteren Steig 2 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher unerkannt flüchtete. Ein 65-jähriger Mann stellte seinen Opel Corsa ordnungsgemäß auf einem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam musste er feststellen, dass dieses an der vorderen Stoßstange angefahren wurde und der Verursacher von sich keine Erreichbarkeit hinterlassen hatte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Gegen den Flüchtenden wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lindau unter der Rufnummer 08382-910111. (PI Lindau)