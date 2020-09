13.09.2020, PP Schwaben Süd/West



Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

UNTERGERMARINGEN. In den frühen Morgenstunden des 13.09.2020 geriet aus bislang unbekannter Ursache der Wirtschaftsteil eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Trotz des beherzten Einschreitens der Feuerwehren konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnhaus stark in Mitleidenschaft gezogen und unbewohnbar wurde. Insgesamt kämpften mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Untergermaringen, Obergermaringen, Ketterschwang, Kaufbeuren, Westendorf, Rieden und Gutenberg gegen die Flammen an. Dabei wurden sie durch Landwirte aus der näheren Umgebung unterstützt, welche mit Gülle- und Wasserfässern Wasser zu dem entlegenen Gehöft beförderten. Zudem waren ca. 10 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Durch den Brand wurden die Hausbewohner leicht verletzt und im Klinikum Kaufbeuren behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500.000,00 EUR. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst (KDD) der KPI Memmingen aufgenommen und werden durch das Fachkommissariat der KPS Kaufbeuren fortgeführt. (KPI Memmingen – KDD).



