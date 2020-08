29.08.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Günzburg vom 29. August 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Günzburg, Krumbach und Burgau, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.











Zeuge zu Überholmanöver gesucht



BURGAU. Zu einer möglicherweise gefährlichen Verkehrssituation kam es am Freitag um exakt 14:39 Uhr auf der Burgau Umgehungsstraße, auf Höhe der Einfahrt Kleinanhausen. Der 55-jährige Fahrer eines roten Hochdachkombis kam von Günzburg und wollte über die Abbiegespur nach Kleinanhausen links abbiegen. Auf der Gegenspur steuerte ein 64-Jähriger einen schwarzen SUV hinter einem mit Hackschnitzeln beladenem Traktor und zog nach einer Verkehrsinsel hinter diesem hervor um ihn zu überholen bzw. zu prüfen ob das Überholen möglich ist. Der 55-Jährige musste aufgrund dieses Manövers stärker bremsen, sah sich dadurch gefährdet und erstattete Anzeige. Da die Situation und deren Gefahr von den Fahrern sehr unterschiedlich beschreiben wurde, wird der noch unbekannte Fahrer des Traktors gebeten sich unter 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (PI Burgau)





Nächtlicher Kletterer stürzt



BURGAU. Ein 15-Jähriger aus Jettingen-Scheppach verletzte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag schwerer, als er versuchte über ein Tor der Burgauer Grundschule zu klettern, dabei abrutschte und stürzte. Während der erheblich alkoholisierte Jugendliche zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste wird nun von der Polizei Burgau ermittelt, weshalb er auf das Gelände gelangen wollte und ob der Träger der Schule eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch stellt.

(PI Burgau)





Diebstahl einer Leiter



JETTINGEN-SCHEPPACH. Zwischen Sonntag, 23.08.2020 und Dienstag, 25.08.2020, entwendete ein unbekannter Täter eine große Mehrzweckleiter aus dem Garten eines Einfamilienhauses, im Starenweg in Scheppach. Der Beuteschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Personen die Angaben zu dem Vorfall treffen können werden gebeten sich unter 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (PI Burgau)



Drogen im Flixbus



LEIPHEIM. Am Freitagvormittag kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg, auf der Rastanlage Leipheim einen Flixbus, der von Holland auf dem Weg nach München war. Dabei wurde in der Gepäckablage über dem Sitzplatz eines in München wohnhaften 23jährigen Irakers ein etwa tennisballgroßer Knäuel aufgefunden, der mit Frischhaltefolie umwickelt war. In diesem Knäuel hatte der Iraker insgesamt ca. 15 Gramm Marihuana versteckt. Der Mann war auf dem Weg von Holland zurück nach München. Über die Herkunft des Marihuanas wollte er keine Angaben machen. Er durfte seine Fahrt im Bus nicht fortsetzen und musste zur weiteren Sachbearbeitung mit auf die Dienststelle. Anschließend konnte er aber seine Heimreise mit dem Zug fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Schmuggel von Betäubungsmitteln. (APS Günzburg)



Verkehrsunfälle mit Sachschaden



GÜNZBURG. Gestern Vormittag befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Reisensburger Straße in Richtung Dillinger Straße. Kurz vor der entsprechenden Einmündung bekam er eine Niesattacke, weshalb er kurzzeitig von der Fahrbahn abkam und mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen kollidierte. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1600 Euro. (PI Günzburg)





GÜNZBURG. Gestern Mittag wollte eine 31-jährige Pkw-Lenkerin von einem Parkplatz auf die Ichenhauser Straße fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 13-jährigen Fahrradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 100 Euro. (PI Günzburg)







GÜNZBURG. Gestern Nachmittag befuhr ein 68-jähriger die Ortsverbindungsstraße von Deffingen in Richtung B16. An der Kreuzung zur B16 bremste der Pkw-Lenker ab, da die Ampelanlage umschaltete. Der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihm auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. (PI Günzburg)





LEIPHEIM. Am gestrigen Freitag stellte ein 56-Jähriger seinen Pkw auf dem Parkplatz des Hallenbades ab, ohne die Handbremse anzuziehen. Aufgrund dessen rollte sein Pkw gegen 14:00 Uhr aus der Parklücke und gegen einen gegenüber abgestellten Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. (PI Günzburg)







Verkehrsunfallfluchten



GÜNZBURG. Bereits am 26.08.2020, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, wurde die Beifahrertür eines auf dem Parkplatz des Legoland-Feriendorfes abgestellten Pkw´s beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer seine Fahrzeugtür unsachgemäß öffnete und gegen den geschädigten Pkw schlug. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen und den Unfall bei der Polizei zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

(PI Günzburg)





GÜNZBURG. Im Zeitraum vom Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 10:20 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen im Mozartring am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Dabei entstand eine Beschädigung im Bereich der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 1500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen und den Unfall bei der Polizei zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (PI Günzburg)







Verstoß gegen das Tierschutzgesetz



LEIPHEIM. Gestern gegen 00:00 Uhr konnte eine Zeugin im Dammweg beobachten, wie ein Anwohner einen Igel mittels mehrerer starker Schaufelschläge von einem Garten auf die Straße beförderte. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

(PI Günzburg)



Alkoholisierter Pkw-Fahrer



DEISENHAUSEN. Am Samstag, 29.08.2020, gegen 00:41 Uhr, wurde ein 36-Jähriger Pkw-Fahrer in der Nattenhauser Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung, sodass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. (PI Krumbach).



Diebstahl aus einem Pkw



DEISENHAUSEN. Am Donnerstag, 27.08.2020, zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter, auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Günz, die Geldbörse eines 54-Jährigen aus dessen Pkw. Die Geldbörse lag hierbei sichtbar auf dem Beifahrersitz und die Fensterscheibe der Türe war etwas geöffnet. Der Gesamtbeuteschaden belief sich auf etwa 600 Euro. Personen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden. (PI Krumbach)