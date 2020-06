21.06.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Oberallgäu & Kempten vom 21. Juni 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf und der Polizeistation Oberstaufen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

SONTHOFEN. Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr, wurde auf dem OBI Parkplatz, ein geparkter Pkw Smart, Farbe schwarz, seitlich angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Sonthofen, Tel. 08321/6635-0, entgegen.

IMMENSTADT. Am Samstag, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in der Liststraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein weißer Pkw Skoda durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Immenstadt unter Tel. 08323/96100 entgegen.



KEMPTEN. Am Nachmittag des 19.06.2020 wurde in Kempten, im Stiftallmey, auf dem Parkplatz des Geschäftes „Feneberg", ein geparkter, grauer Audi angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, obwohl ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstanden war. Sollte jemand Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, melden Sie sich bitte bei der Verkehrspolizei Kempten, unter Tel. 0831-9909/2050.



KEMPTEN. Am 20.06.2020 ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Kellerstraße eine Unfallflucht. Eine Pkw-Führerin beschädigte beim Parken in einem Parkhaus einen abgestellten Pkw. Obwohl sie durch eine Zeugin auf den verursachten Fremdschaden aufmerksam gemacht wurde, kam sie ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der gesamte Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.



KEMPTEN. Im Zeitraum von Donnerstag, 18.06.2020, 22:30 Uhr, bis Freitag, 19.06.2020, 12:30 Uhr, wurde im Eicher Ringweg auf Höhe der Nr. 39 ein geparkter, grauer Pkw im Frontbereich angefahren. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich mit dem Fahrzeugheck gegen die Front des geparkten Pkw und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 €. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Beschädigung könnte mit einer Anhängerkupplung verursacht worden sein. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.