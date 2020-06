15.06.2020, PP Schwaben Süd/West



Tödlicher Verkehrsunfall beim Einfahren in Autobahnparkplatz

MEMMINGEN, BAB 7, PARKPLATZ AUMÜHLE-WEST. In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich auf dem Parkplatz Aumühle-West ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in den Autobahnparkplatz ein. Dort stieß er mit hoher Geschwindigkeit in einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Das Fahrzeug musste unter Zuhilfenahme eines Kranes unter dem Sattelauflieger befreit werden. Der Fahrer befand sich alleine im Fahrzeug und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.



Die Sperrung des Parkplatzes wird sich bis in die Morgenstunden hineinziehen.



Vor Ort befanden sich 15 Männer der Feuerwehr Memmingen sowie Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz.

(APS Memmingen)





