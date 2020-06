08.06.2020, PP Schwaben Süd/West



Öffentlichkeitsfahndung | 27-jähriger Markus Städele aus dem BKH Kaufbeuren abgängig.

KAUFBEUREN/OTTOBEUREN. Der 27-jährige Markus Städele wurde unter anderem wegen Gewaltdelikten rechtskräftig verurteilt und ist derzeit im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren untergebracht.

Er befand sich dort bereits in einer Lockerungsstufe, er durfte beurlaubt werden und auch außerhalb der Klink übernachten. Zu einem Termin Ende Mai war er jedoch in der Klinik nicht erschienen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verließen erfolglos. Ermittlungen ergaben, dass er sich seit seinem Einbestellungstermin im BKH im Raum Memmingen, Ottobeuren und in Kaufbeuren aufgehalten haben könnte.



Gesucht wird Herr



Markus Städele,

27 Jahre alt,

185 cm groß, 102 kg schwer, dunkelblonde Haare, Augenfarbe graugrün,

Schuhgröße 46

Tätowierungen: Linker Unterarm Sterne und ein Herz mit Flammen, Linker Daumen 3 Punke.

Narben: Rechter Unterarm in 3 cm Länge





Weil der 27-Jährige bislang nicht aufgefunden wurde, stellte die Staatsanwaltschaft Memmingen beim Amtsgericht Memmingen einen Antrag auf Öffentlichkeitsfahndung. Die zuständige Richterin folgte diesem Antrag.



Herr Städele befand sich zwar wegen Gewalttaten, jedoch bereits unter gelockerten Unterbringungsverhältnissen in der Klinik. Er ist von dort aus als gewaltbereit eingestuft, wenn er Betäubungsmittel zu sich nimmt.



Es wird gebeten, nicht an Herrn Städele heranzutreten, sondern Bei Feststellungen unmittelbar die Polizei zu informieren.



Hinweise zum Aufenthaltsort oder Erkenntnissen hierzu nimmt die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Rufnummer 08341-9330 entgegen. In dringenden Fällen bitte den Polizeinotruf 110 verständigen.





(PI Kaufbeuren, 17:10 DG)



Personenfahndung