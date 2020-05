25.05.2020, PP Schwaben Süd/West



Nachtragsmeldung: Angriff mit Messer | 47-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Opfer nicht in Lebensgefahr

BAD WÖRISHOFEN, LKR. UNTERALLGÄU. In den frühen Morgenstunden des 24.05.2020 wurden drei Frauen in einem Mehrfamilienhaus in einem Bad Wörishofener Ortsteil durch einen mit einem Messer bewaffneten 47-jährigen Bewohner teilweise schwerst verletzt.

Bezugsmeldung vom 25.05.2020

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige, welcher sich nicht zum Tatvorwurf äußert, heute Nachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt.



Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft, woraufhin der 47-Jährige nach Eröffnung des Haftbefehls wegen des Verdachts des dreifachen versuchten Totschlags in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.



Während die Lebensgefährtin aus der stationären Behandlung entlassen werden konnte, befinden sich die beiden anderen schwer verletzten Frauen weiterhin in Kliniken. Ihre Verletzungen sind schwer, jedoch nach aktuellem Sachstand nicht lebensgefährlich.



Beide Frauen sind weiterhin nicht vernehmungsfähig.

(KPI Memmingen/StA Memmingen)





Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1013/ -1012); unaufschiebbare Anfragen außerhalb der regulären Dienstzeit über die Rufnummer (+49) 0831 9909-1401 an die Einsatzzentrale.