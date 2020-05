21.05.2020, PP Schwaben Süd/West



Fahndung nach einem entwichenen Forensik-Patienten - WIDERRUF

GÜNZBURG. Der am 19.05.2020 aus der Forensik des BKH Günzburg entwichene Herr FROMMELT, Roman, konnte festgenommen werden.



Nach einem Zeugenhinweis konnte der Gesuchte heute am 21.05.2020 gegen 09:50 Uhr am Bahnhof Kaufbeuren durch eine Streife angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.



Er wird nun wieder der Forensik zugeführt.







Wichtiger Hinweise im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung:



Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dankt Ihnen für Ihre Unterstützung!

(PP Schwaben Süd/West; 21.05.20, 12:40 Uhr/Kl)



