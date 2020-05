03.05.2020, PP Schwaben Süd/West



Friedliche Demo in Pfronten

PFRONTEN, LKR. OSTALLGÄU. Am Sonntagvormittag fand von 11 bis 12 Uhr in Pfronten-Heitlern auf dem Leonhardsplatz eine friedliche Versammlung von 65 Personen zum Thema „Einschränkungen der Grundrechte in Zeiten von Corona“ statt.

Die Teilnehmeranzahl war zwar vom Landratsamt Ostallgäu auf 50 Personen begrenzt, aber aufgrund der Größe des Platzes konnten die Abstandsregeln sehr gut eingehalten werden. Die Polizei musste deshalb nicht einschreiten. Einige Zuschauer säumten auch noch den Rand vom Platz und hörten sich die Reden mit an. Um 12:00 Uhr war die sehr friedliche Versammlung beendet. Zu Zwischenfällen kam es nicht. (PSt Pfronten)



