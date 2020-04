18.04.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Neu-Ulm vom 18. April 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und der Polizeistation Senden, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Nachstellung und Verstoß Infektionsschutzgesetz



SENDEN. In der Freitagnacht meldete eine Anwohnerin in Senden dem polizeilichen Notruf, dass ein Mann sie an ihrer Wohnanschrift aufsucht und ihr nachstellen würde. Die Dame schloss sich in ihrer Wohnung ein, zu einem Kontakt mit dem Herren kam es nicht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den alkoholisierten Herrn in der Nähe des Bahnhofes antreffen. Da bei dem Herren keine triftigen Gründe für das Verlassen des Hauses vorlagen, erwartet ihm neben dem Ermittlungsverfahren wegen Nachstellung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (PI Weißenhorn)





Rauschgiftfund bei polizeilicher Kontrolle



WEISSENHORN. Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten am Samstagmorgen ein 26- jähriger Mann auf, welcher drogentypische Ausfallerscheinungen aufzeigte. Bei der durchgeführten Kontrolle wurden mehrere Gramm Marihuana aufgefunden, zudem wurde festgestellt, dass der Herr von mehreren Behörden gesucht wird. Im Anschluss wurde bei der Person noch eine Wohnungsdurchsuchung und weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Dem jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. (PI Weißenhorn)





Versuchter Diebstahl einer Bronzefigur



ILLERTISSEN. Im Zeitraum von 05.04.2020 bis 12.04.2020 versuchte ein bisher unbekannter Täter eine knapp 110 cm große Bronzefigur von einem Grab auf dem Friedhof Am Pfarrzentrum in Illertissen / Au zu entwenden. Es wurde versucht die Figur mittels eines Werkzeuges aus einem Steinsockel zu Hebeln. Die Figur hat einen Wert von 5.000 €. Es entstand ein Sachschaden von 500 €. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 zu melden. (PI Illertissen)



Pkw-Lenker fährt unter Drogeneinfluss und führt Betäubungsmittel mit sich



VÖHRINGEN. Gestern Abend um 21:10 Uhr führten Beamte der Polizei Illertissen bei einem 44-jährigen Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten stellten bei ihm fest, dass er drogenspezifische Auffälligkeiten zeigte und zudem stark nach Marihuana roch. Schließlich konnten bei dem Fahrer noch 13 Gramm Marihuana in der Kleidung gefunden werden. Es folgte eine Blutentnahme und ein Strafverfahren. (PI Illertissen)



Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss



VÖHRINGEN. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer durch eine Streife der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Anzeichen für vorangegangenen Drogenkonsum zeigte. Diese Anzeichen wurden dahingehen bestätigt, dass der Fahrer das Rauchen von zwei Joints am Vortag einräumte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (PI Illertissen)



Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung



ALTENSTADT bis VÖHRINGEN. Im Verlauf des gestrigen Tages wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Illertissen mehrere Kontrollen hinsichtlich der geltenden COVID-19 Bestimmungen durchgeführt. Es kam in der Folge zu 24 Anzeigen gegen Personen, die gegen die Verordnung verstoßen haben. Darunter war u.a. das Treffen von zwei Personen auf einem gesperrten Spielplatz in Altenstadt zum Musikhören und Essen - das Treffen mit mehreren Personen in einer Wohnung in Altenstadt zum Shisha Rauchen - das Feiern eines Geburtstages in einem Garten in Altenstadt durch acht Personen - das Treffen von vier Freunden zum „Rumhängen“ am Bahnhof in Vöhringen, welches durch die Sicherheitswacht Vöhringen festgestellt wurde (In diesem Zusammenhang gaben die vier Jugendliche zudem anfangs noch falsche Personalien an) - das Treffen zur Rückgabe von geliehenem Geld in Illertissen - das nachträgliche Feiern von Ostern in Illertissen durch eine Großfamilie mit unterschiedlichen Wohnorten. (PI Illertissen)





Unfall auf der A7 führt zu Sperrung beider Fahrstreifen



VÖHRINGEN. Am Freitagabend kam es auf der A7 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten, in dessen Verlauf beide Fahrstreifen gesperrt werden mussten. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Vöhringen auf die A7 in Richtung Kassel auf und wechselte ordnungsgemäß vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen. Von hier aus wollte sie kurz darauf einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen und übersah beim Fahrstreifenwechsel nach links einen von dort mit hoher Geschwindigkeit herannahenden 45-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen durch eine Gefahrenbremsung zwar verhindern, verlor jedoch im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug des 45-Jährigen wurde dadurch erheblich deformiert, sodass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges mussten beide Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr konnte hierbei über den Seitenstreifen umgelenkt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Stauungen. Zur Verkehrsabsicherung befand sich die Feuerwehr Weißenhorn mit 15 Personen vor Ort. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

(APS Günzburg)





Ladendiebstahl in Neu-Ulm



NEU-ULM. Am Freitag, 17.04.2020, gegen 13:20 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm zu einem Ladendiebstahl. Durch einen 28-Jährigen aus Augsburg wurden mehrere Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken im Wert von ca. 8,- EUR entwendet, indem er die Getränke in seine Hose steckte und den Einkaufsmarkt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem sich der Augsburger lediglich in Neu-Ulm aufhielt, um hier einen Bekannten zu besuchen, erwartet ihn neben der Strafanzeige wegen des Ladendiebstahls noch eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (PI Neu-Ulm)





Körperverletzung in Neu-Ulm



NEU-ULM. Am Freitag, 17.04.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zunächst eine Auseinandersetzung zwischen ca. 30 Beteiligten Personen in einer Obdachlosenunterkunft in der Wileystraße, im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld, mitgeteilt. Beim Eintreffen der 11, an die Einsatzörtlichkeit entsandten, Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie des Einsatzzuges der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm stellte sich heraus, dass es lediglich zu einer einfach gelagerten Körperverletzung zwischen einem 45-jährigen Algerier und einem 38-Jährigem, beide Bewohner der Obdachlosenunterkunft, gekommen war. Anlass der Auseinandersetzung war der Umstand, dass der 38-Jährige mit dem 9-jährigen Sohn des Algeriers eine verbale Streitigkeit hatte und ihn in der Folge am T-Shirt gepackt hat. Der 45-Jährige schlug den 38-Jährigen hierauf, wodurch dieser jedoch laut eigenen Angaben keine bleibenden Verletzungen sondern lediglich leichte Schmerzen erlitt. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der begangen Körperverletzung. (PI Neu-Ulm)





Alkoholfahrt in Elchingen



NEU-ULM. Am Samstag, 18.04.2020, gegen 00:30 Uhr, kam es im Jauchertweg, im Elchinger Gemeindeteil Thalfingen, zu einem Verkehrsdelikt. Ein 41-Jähriger aus dem benachbarten Baden-Württemberg wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Laufe der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 0,5 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiinspektion Neu-Ulm verbracht, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot wegen der Alkoholfahrt rechnen. Des Weiteren erwartet ihn eine gesonderte Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, nachdem er seinen Nachhauseweg von der Arbeit ohne triftigen Grund, für den Konsum von Alkohol, unterbrochen hatte. (PI Neu-Ulm)