18.04.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Oberallgäu & Kempten vom 18. April 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf und der Polizeistation Oberstaufen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013)



Unfallflucht

KRUGZELL. Am 17.04.20 zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Dorfladen, in der Ortsstraße, in Krugzell ein grauer Pkw angefahren. Das Fahrzeug wurde an der rechten Seite beschädigt, dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Trotzdem entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Unfallflucht

SULZBERG. Am 17.04.2020 gegen 11.45 Uhr kam es auf der A980 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem roten Sportwagen vom Autobahndreieck Allgäu kommend in Richtung Waltenhofen und überholte vor dem einspurigen Baustellenbereich einen weißen Kleintransporter. Bei dem gefährlichen Überholmanöver des Sportwagens schnitt dieser den Transporter, sodass der 53-jährige Fahrer des Transporters nach rechts in die Warnbaken neben der Fahrbahn ausweichen musste. Nachdem der Transporter mit den Verkehrszeichen kollidierte, entfernte sich der bislang unbekannte Täter mit seinem roten Pkw von der Unfallstelle. Am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro, die Baken wurden nicht beschädigt.

Unfallflucht

DURACH/WEIDACH. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.04.2020, 08:15 Uhr und Freitag, 17.04.2020, 08:45 Uhr wurde in der Webereistraße auf Höhe der Hausnummer 24 ein geparkter, grauer Pkw, BMW durch einen bis dato unbekannten Verursacher an der linken Front angefahren. Am geschädigten Pkw entstand ein Streifschaden und die Frontstoßstange wurde verzogen. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 650,00 € geschätzt.

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz



IMMENSTADT. Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, wurde die PI Immenstadt von einem Zeugen auf eine Personenansammlung in der Sonthofener Straße aufmerksam gemacht. Bei der Überprüfung wurden vier Personen im Alter von 19 - 23 Jahren festgestellt, die dort ein Auto waschen wollten. Da dies kein triftiger Grund ist, um das Haus zu verlassen, die Personen außerdem nicht zusammen wohnen und auch den Mindestabstand unterschritten, wurden sie zur Anzeige gebracht.

(PI Immenstadt)



Verkehrsunfallflucht



IMMENSTADT. Am Freitag, gegen 11.15 Uhr, hatte ein 67jähriger seinen Pkw, BMW 530E grau, in der Straße „Im Engelfeld“ am rechten Fahrbahnrand, Fahrtrichtung Julius-Kunert-Straße abgestellt. Hier wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeuges durch einen Unbekannten angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 170,-- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (PI Immenstadt)





Pkw beschädigt



KEMPTEN. Im Tatzeitraum 04.04.2020 bis 16.04.2020 wurde bei einem Pkw, Peugeot die Fensterscheibe der Beifahrerseite beschädigt, welcher in der Feichtmayrstraße 37 auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Der Sachschaden wird auf circa 300,00 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Tel. 0831/9909-2141 zu melden. (PI Kempten)



Versuchter Aufbruch an einem Geldautomaten



WALTENHOFEN. In der Nacht vom 14.04.2020 auf den 15.04.2020 wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft versucht, einen Geldautomaten in der Industriestraße aufzubrechen. Am Geldautomaten konnten durch den Techniker mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Tel. 0831/9909-2141 zu melden. (PI Kempten)