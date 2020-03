11.03.2020, PP Schwaben Süd/West



Ermittlungen der Neu-Ulmer Kriminalpolizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts zum Nachteil des Constantin POPA

KÖTZ. Der 30-jährige rumänische Staatsangehörige Constantin POPA wurde seit dem 31.01.2020 nicht mehr gesehen. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden, weswegen die Staatsanwaltschaft Memmingen die Kripo Neu-Ulm mit den weiteren Ermittlungen betraut hat. Eine Ermittlungsgruppe zur Fallaufklärung wurde eingerichtet.

Für Donnerstag, den 12.03.20 sind weitere umfangreiche Suchmaßnahmen angedacht, bei welchen auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, Diensthundeführer sowie Kräfte der Reiterstaffel München eingesetzt werden.



In diesem Zusammenhang hat die Kripo Neu-Ulm folgende Fragen:



- Wer hält sich regelmäßig im Bereich der Günz an der Ortsverbindung zwischen Klein- und Großkötz auf, wer führt hier z.B. seinen Hund spazieren oder nutzt den Weg als Jogging-/Laufstrecke und hat ggf. verdächtige Beobachtungen gemacht?



- Wer hat den in der Anlage gezeigten Rucksack in diesem Bereich schon einmal gesehen?



- Wer hat Constantin POPA in diesem Bereich bereits einmal gesehen?



- Wer kann sonstige Angaben zur Fallaufklärung machen?





Die Kripo Neu-Ulm bittet um Ihre Mithilfe und nimmt unter der Telefonnummer 0731/ 8013-620 entsprechende Hinweise entgegen.

(KPI Neu-ULM, 10:10 Uhr, DG)





Rucksack des Constantin Popa



Constantin Popa

Personenfahndung