Pressemeldungen für den Landkreis Neu-Ulm vom 8. Februar 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Weißenhorn und der Polizeistation Senden, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Alkoholisierter Autofahrer unterwegs



SENDEN. Am Samstagmorgen (08.02.2020) wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Berliner Straße eine 22-jährige Pkw-Fahrerin überprüft. Dabei bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihr. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Der jungen Frau wurde die Fahrerlaubnis sofort entzogen. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (PI Weißenhorn)





Hausfassade durch Graffiti bemalt



PFAFFENHOFEN AN DER ROTH. Eine Bürgerin stellte am 06.02.2020 fest, dass die Fassade ihres Hauses in der Sonnhalde mit roter Farbe beschmiert wurde. Hierbei waren ein „X“, sowie diverse unbekannte Bemalungen festzustellen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf 11-14 Uhr. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 07309/9655-0. (PI Weißenhorn)





Nach Randale in der Innenstadt mit Verletzung ins Krankenhaus



ILLERTISSEN. Zwei 21 und 30 Jahre alte Männer zogen in den frühen Morgenstunden des Samstages randalierend über den Marktplatz. Hierbei warfen sie Blumenkübel um. Ein Anwohner beobachtete um 04:45 Uhr die Szenerie und sprach die Männer auf ihr Fehlverhalten an. Die jungen Männer rannten jedoch vor Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife davon und konnten nach kurzer Fahndung im Stadtgebiet angetroffen werden. Die zwei stark alkoholisierten Männer gaben an, dass einer von ihnen von dem Anwohner mit einem bisher unbekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen worden sei. Zur weiteren Sachbearbeitung wurden sie zur Dienststelle gefahren. Hier wurde einem Mann plötzlich unwohl, weshalb der Rettungsdienst verständigt werden musste. Bis zum Eintreffen des Rettungswagen schliefen die Männer jedoch im Vorraum der Polizeiinspektion ein. Der leicht Verletze wurde sanft geweckt und in ein Krankenhaus gefahren. Sein Begleiter konnte ebenfalls erweckt werden und seine Heimreise zu Fuß antreten. Der bisher bekannte Sachschaden belauft sich auf etwa 100 €. Gegen die zwei Männer wird derzeit wegen Sachbeschädigung und gegen den Anwohner wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 zu melden. (PI Illertissen)









Fahren unter Alkoholeinfluss



NEU-ULM. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Neu-Ulm in den frühen Samstagmorgenstunden bei einem 52-jährigen Pkw-Führer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test erbrachte im Anschluss einen Wert oberhalb der gesetzlich erlaubten Grenz von 0,5 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, außerdem wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. (PI Neu-Ulm)





Schwerer Verkehrsunfall



NEU-ULM. In den frühen Samstagmorgenstunden ereignete sich im Neu-Ulmer Stadtgebiet ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmalig. Im weiteren Verlauf kam der Pkw in einem angrenzenden Acker auf dem Dach zum Liegen. Im Fahrzeug befanden sich, außerdem dem Fahrer, zwei weitere Personen. Der Pkw-Führer, sowie ein 20-jähriger Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden unmittelbar im Anschluss in Ulmer Krankenhäuser verbracht. Der dritte Fahrzeuginsasse, ebenfalls eine 20-jährige, männliche Person, wurde nur leicht verletzt. Die Gründe, die schlussendlich zum Unfall geführt haben, müssen im Rahmen der Ermittlungen erörtert werden. Von einem technischen Defekt wird bislang nicht ausgegangen. Fehlverhalten Dritter kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Beim Pkw wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 4000 Euro. Zur Unterstützung vor Ort wurden Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, sowie Feuerwehr Pfuhl hinzugezogen, die insgesamt mit 26 Personen vor Ort waren. (PI Neu-Ulm)





Sachbeschädigung



NEU-ULM. In einem Mehrfamilienhaus im Neu-Ulmer Ortsteil Ludwigsfeld, Breslauer Straße, wurde ein Sachschaden durch diverse Malereien im Hausflur verursacht. Unter anderem wurden auch dort installierte Feuermelder mit entsprechenden Malereien versehen. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen dem 05.02.2020, 12:00 Uhr, bis 07.02.2020, 17:00 Uhr, verdächtige Feststellungen machen konnten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel.: 0731/8013 -0 in Verbindung zu setzen. (PI Neu-Ulm)





Verkehrsunfallflucht



NEU-ULM. Von Donnerstag auf Freitag ereignete sich auf dem Parkplatz einer Neu-Ulmer Schule in der Gabelsberger Straße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Er wartete weder eine angemessene Zeit an der Unfallstelle, noch informierte er die örtliche zuständige Polizeidienststelle über den Vorfall. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel.: 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (PI Neu-Ulm)