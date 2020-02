08.02.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Unterallgäu & Memmingen vom 8. Februar 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Memmingen, Mindelheim und Bad Wörishofen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Person mit Messer verletzt



TÜRKHEIM. Am Freitagabend ereignete sich in einer Asylbewerberunterkunft eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Bewohners. Der Geschädigte befand sich im Gemeinschaftsbad, als er überfallartig von einem 26-jährigen Bewohner angegangen wurde. Der Angreifer führte ein Messer mit sich. Mit diesem schnitt er sein Opfer erst in das Gesicht, ehe er ihn in den Bauch boxte. Anschließend ließ er von seinem Opfer ab und verschwand. Der junge Mann wurde bei dem Angriff mittelschwer verletzt und musste später in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 26-jährige Täter wurde kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Ein Richter wird entscheiden, ob er in Haft geht. Über sein Motiv wird derzeit noch gerätselt. (PI Bad Wörishofen)





Graffiti in der Tiefgarage



BAD WÖRISHOFEN. Die Tiefgarage einer Zahnarztpraxis in der Hermann-Aust-Straße wurde in der Nacht zum Freitag mit blauem Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Tel. 08247-96800. (PI Bad Wörishofen)





Defekte Ölheizung führt zu Großeinsatz von Rettungskräften



TUSSENHAUSEN. Im Ortsteil Mattsies wurde im Westermahdweg am Freitagvormittag eine Rauchentwicklung gemeldet. Da es sich bei dem Anwesen um ein Mehrfamilienhaus handelte, wurden mehrere Rettungswägen, die Feuerwehr Mindelheim, Tussenhausen und Zaisertshofen, sowie die Polizei an die Einsatzörtlichkeit gerufen. Alle Bewohner hatten bereits das Haus verlassen. Aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einer Verpuffung an einer Ölheizung im Kellerraum. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Es wurden keine Bewohner verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. (PI Bad Wörishofen)



Ehestreit endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte



TRUNKELSBERG. Am Freitagabend, 07.02.2020, kam es in Trunkelsberg zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung zeigte sich der 55-jährige Ex-Ehemann aggressiv gegenüber den Beamten, weswegen ihm Handfesseln angelegt wurden. Bei der anschließenden Verbringung zum Dienst-Pkw leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese. Durch den Einsatz von mehreren Streifenbesatzungen konnte die Lage schnell beruhigt werden. Ihn erwarteten nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (PI Memmingen)



Unfall mit Bahnschranke



PFAFFENHAUSEN. Ein Autofahrer übersah aufgrund der tief stehenden Sonne in der Bahnhofstraße das rote Blinklicht am Bahnübergang. Als er den Bremsvorgang einleitete, senkte sich bereits die Schranke wegen des herannahenden Zuges. Die halbseitige Schranke krachte auf die Windschutzscheibe des Pkw. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. An seinem Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe komplett beschädigt. Zur Behinderung des Bahnverkehrs kam es nicht. (PI Mindelheim)





Wäschetrockner löst Fehlalarm aus



MINDELHEIM. Am Freitagmorgen ist die freiwillige Feuerwehr Mindelheim zu einem vermeintlichen Brand in Mindelheim ausgerückt. Ein Nachbar sah, wie es aus einem Kellerschacht stark qualmte und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Vor Ort konnte die Feuerwehr weder ein Feuer noch Brandgeruch feststellen. Stattdessen roch es an der angeblichen Rauchquelle stark nach Waschmittel. Wie sich herausstellte war die Abluft eines Wäschetrockners für den Dampf verantwortlich. (PI Mindelheim)





Spaziergängerin entdeckt totes Huhn



MINDELAU. Am Freitagmorgen fand eine Spaziergängerin, auf einer Wiese bei Mindelau, ein totes Huhn in einem schwarzen Müllsack. Da dies der Frau merkwürdig erschien verständigte sie die Polizei.

Augenscheinlich ist die Henne an einem natürlichen Tod verstorben. Vermutlich wurde das Huhn dort auf der Wiese abgelegt. (PI Mindelheim)





Verkehrsunfall - Rückwärts-Ausfahren aus einem Grundstück



MINDELHEIM. Am Freitag ereignete sich gegen 08.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Fellhornstraße in Mindelheim. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer wollte rückwärts aus einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter, welcher auf der Fellhornstraße fuhr. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. (PI Mindelheim)





Verkehrsunfall - Vorfahrtsverstoß



MINDELHEIM. Am Freitagvormittag befuhr eine 21-jährige Unterallgäuerin die Straße von Nassenbeuren kommend und wollte nach links auf die B 16 in Richtung Mindelheim abbiegen. Da ihr Kind auf der Rücksitzbank kurzerhand anfing zu weinen, blickte sie sich um und übersah, dabei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Pkw, besetzt mit einem 23 Jahre alten Unterallgäuer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Pkws entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. (PI Mindelheim)





Betrunkenen Radfahrer kontrolliert



MINDELHEIM. Am 08.02.2020 wurde eine Streife der Polizei Mindelheim in der Frundsbergstraße auf einen schlangenlinienfahrenden Radfahrer ohne Licht aufmerksam. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 2,5 Promille. Nach der Abgabe einer Blutprobe im Krankenhaus, konnte der 28-Jährige zu Fuß seinen Heimweg fortsetzten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (PI Mindelheim)





Promillegrenze Überschritten



DIRLEWANG. Ein 39-Jähriger Fahrzeugführer fiel bei einer Verkehrskontrolle kurz nach Mitternacht durch leichten Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab, dass der Unterallgäuer die Grenze von 0,5 Promille überschritten hatte. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten nun eine Bußgeldanzeige und ein einmonatiges Fahrverbot. (PI Mindelheim)





Verkehrsunfall – Radfahrer gegen Pkw



MINDELHEIM. Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Allgäuer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 76-jährige Radfahrerin musste verkehrsbedingt auf der Allgäuer Straße anhalten. Eine 29-jährige Pkw-Lenkerin übersah die Radfahrerin und stieß beim Abbiegen gegen das Fahrrad. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden. (PI Mindelheim)