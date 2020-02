08.02.2020, PP Schwaben Süd/West



Verkehrsunfall mit Sachschaden



RÖTHENBACH. Ca. 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Vormittag des Donnerstag in der Montfortstraße in Röthenbach ereignet hat. Ein 43-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei übersah sie eine in diesem Moment querende 30-jährige Autofahrerin. Beim Zusammenstoß verhakte sich die Anhängerkupplung der Unfallverursacherin im querenden Auto und riss die gesamte Beifahrerseite auf. Das Fahrzeug erlitt dadurch Totalschaden und musste in der Folge abgeschleppt werden. (PI Lindenberg)



Autofahrt unter Drogeneinfluss



RÖTHENBACH. Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Lindenberger Polizei in Röthenbach/ Oberhäuser einen 30-jährigen Autofahrer. Bei dieser Routinekontrolle wurden beim Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Urin- Schnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Mann musste sich daher in der Folge einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme unterziehen. Bestätigt sich bei der Untersuchung der Blutprobe der Verdacht der kontrollierenden Beamten, wird den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten. (PI Lindenberg)



WEILER. Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Lindenberger Polizei in Weiler einen 26-jährigen Autofahrer. Auch bei dieser Routinekontrolle wurden beim Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Urin- Schnelltest reagierte positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Der Mann musste sich daher in der Folge einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme unterziehen. Da der junge Mann nicht zum ersten Mal unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer eines Kraftfahrzeugs erwischt wurde, wird ihn ein vierstelliges Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot erwarten. (PI Lindenberg)



Verkehrsunfall mit Sachschaden



Opfenbach. Ca. 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag früh in Opfenbach ereignete; ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Lindenberg mißachtete die Vorfahrt eines 22-jährigen Autofahrers ebenfalls aus Lindenberg. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand allerdings ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. (PI Lindenberg)