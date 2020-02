08.02.2020, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Oberallgäu & Kempten vom 8. Februar 2020

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf und der Polizeistation Oberstaufen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Alkohol am Steuer



OBERSTAUFEN. Am 07.02.2020 wurden vormittags allgemeine Verkehrskontrollen im Bereich Oberstaufen durchgeführt. Hierbei wurde bei einem Verkehrsteilnehmer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

(VPI Kempten)







Alkohol am Steuer



KEMPTEN. Am 08.02.2020 wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf dem Schumacherring unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Pkw-Fahrer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den 29-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

(VPI Kempten)





Verkehrsunfallflucht



SONTHOFEN. Am Donnerstagvormittag dieser Woche hatte der Geschädigte seinen Pkw, Marke Suzuki Ignis, Farbe Schwarz, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war dieses im Bereich des linken Scheinwerfers beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1500 Euro. Auf Grund des Schadensbildes wird von einem Lkw als Verursacherfahrzeug ausgegangen. Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt die Polizei Sonthofen, Tel.: 08321/6635-0, entgegen. (PI Sonthofen)





Angebranntes Essen löst Einsatz aus



BLAICHACH. Am Freitagabend bereitete sich ein 54-jähriger eine Tiefkühlmahlzeit in einer Pfanne zu. Während das Essen angebraten wurde, schlief er jedoch ein. Die Mahlzeit fing an zu qualmen, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand, sodass ein Einschreiten der Feuerwehr nicht nötig war. (PI Immenstadt).





Diebstahl eines Fahrrades



IMMENSTADT. Am Freitag wurde während der Tatzeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Fahrrad von einem unbekannten Täter entwendet. Das schwarze Fahrrad war unversperrt vor einem Bekleidungsgeschäft in der Julius-Kunert-Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei Immenstadt zu melden. (PI Immenstadt)





Ladendieb ermittelt



IMMENSTADT. Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, kaufte ein 31-jähriger in einem Verbrauchermarkt alkoholische Getränke ein. Hierbei fiel einem Mitarbeiter sein prall gefüllter Rucksack auf. Nachdem er darauf angesprochen wurde, flüchtete der Verdächtige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es konnten jedoch Videoaufnahmen vom Täter gesichert werden. Einige Stunden später fiel einem Polizeibeamten im Stadtbereich eine Person auf, welche auf die Beschreibung augenscheinlich passte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte schließlich das Diebesgut aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich ebenfalls um alkoholische Getränke. Der 31-jährige räumte die Tat schließlich ein. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 20 €. (PI Immenstadt)





Angriff auf Polizeibeamte



OBERSTAUFEN. Am Freitag wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine betrunkene Frau in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hugo-von-Königsegg-Straße befand. Bei der Personenüberprüfung versuchte die 44-Jährige Frau mit der Faust gegen den Kopf eines Polizeibeamten zu schlagen. Im weiteren Verlauf wurde die Frau von einer Polizeibeamtin durchsucht. Hierbei wurde die Polizistin von der 44-jährigen gekratzt. Da die Frau einen Atemalkohltest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde die Kollegin leicht verletzt. (PI Immenstadt)