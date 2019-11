23.11.2019, PP Schwaben Süd/West



Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Eine tagesaktuelle Meldung des Kriminaldauerdienst im Lkr. Lindau.



ELLHOFEN. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Dachstuhl eines kombinierten Wohn-/landwirtschaftlichem Anwesens zu einem Brand. Der Brand griff sehr schnell auf das gesamte Gebäude über. Glücklicherweise konnten die Bewohner, sowie die dort untergebrachten Jungrinder alle aus dem Gebäude gerettet werden. Die eintreffenden Feuerwehren konnten das Holzgebäude an sich aber nicht mehr retten. Dieses brannte komplett ab. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Neubau einer Stallung, zur Milchviehhaltung, wurde lediglich leicht in Mitleidenschaft gezogen, da es den Feuerwehrkräften rechtzeitig gelungen war ein Übergreifen des Feuers auf dieses Objekt zu verhindern. Durch den Brand wurden keine Menschen oder Tiere verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen höheren sechsstelligen Betrag. Der Kriminialdauerdienst Memmingen hat die ersten Ermittlungen aufgenommen.



Bei dem Brand waren die Feuerwehren Ellhofen, Röthenbach, Weiler, Lindenberg und Simmerberg beteiligt. Zudem die Unterstützungsgruppe aus Lindau und ein Rettungsteam, sodass sich gesamt 170 Rettungskräfte im Einsatz befanden. (KDD Memmingen)