03.11.2019, PP Schwaben Süd/West



Frontalzusammenstoß auf der B16 bei Günzburg fordert zwei Schwerverletzte

Eine tagesaktuelle Meldung der Polizeiinspektion Günzburg.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013); unaufschiebbare Anfragen außerhalb der regulären Dienstzeit über die Rufnummer (+49) 0831 9909-1401 an die Einsatzzentrale.



GÜNZBURG. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13:45 Uhr auf der Bundesstraße 16 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin die B16 in Fahrtrichtung Günzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw einer entgegenkommenden 63-jährigen Frau zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt.

Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde die 82-jährige mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die 63-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Bundesstraße 16 war im Bereich der Unfallstelle für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 10.000 € geschätzt.

Auf Seiten des Rettungsdienstes waren insgesamt zwei Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, sowie ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes an der Unfallstelle.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Günzburg, sowie Denzingen waren mit insgesamt 44 Feuerwehrleuten zur Sperrung und technischer Hilfeleistungen vor Ort. (PI Günzburg)