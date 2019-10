20.10.2019, PP Schwaben Süd/West



Verkehrsunfall mit lebensgefährlichen Verletzungen

WIGGENSBACH. Am 20.10.2019 gegen 14:30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Kempten von einem Wanderparkplatz auf die Staatstraße 2376, in Bereich Oberkürnach, und übersah einen 52-jährigen Motorradfahrer aus dem Lkr. Ostallgäu, welcher die Staatsstraße in Richtung Frauenzell befuhr. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieb der Motorradfahrer auf dem Boden mit schweren Kopf- und Brustverletzungen liegen.



Das Kraftrad, welches nach dem Aufprall auf dem Motorradfahrer liegen geblieben ist, wurde durch die Ersthelfer vom Verunfallten entfernt. Die Ersthelfer führten sofort die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, um den Verletzten bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte zu stabilisieren.



Der Motorradfahrer wurde mit der eingetroffenen Luftrettung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Am Pkw des Unfallbeteiligten entstand im Frontbereich ein Sachschaden. Das Motorrad wurde durch den Zusammenstoß komplett zerstört, wobei die Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Die Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Wiggensbach gesichert. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 5.000 € geschätzt.



Zur genauen Abklärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter hinzugezogen. Die Staatsstraße wurde zur Aufnahme des Unfalls für ca. 3 Stunden gesperrt.